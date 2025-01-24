Чесноков: Теннисисты из России провалили Australian Open

Российские теннисисты неудачно выступили на Australian Open. Павел Котов, Роман Сафиуллин и Андрей Рублёв покинули турнир после первого круга. Даниил Медведев вылетел во втором круге, Карен Хачанов — в третьем.
Советский и российский теннисист Андрей Чесноков оценил выступление россиян на Открытом чемпионате Австралии 2025 года.
«Мужчины этот Australian Open явно провалили, выступили ниже своих возможностей, но девушки показали себя хорошо. Если складывать выступления, то получилось довольно неплохо. Очень порадовала Павлюченкова, она одержала несколько очень хороших побед, и молодцы девчонки, дошедшие до полуфинала в паре, — жаль, что не удалось выиграть», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев оценил свой результат на Открытом чемпионате Австралии 2025 года.. В первом круге он проиграл 112-й ракетке мира из Бразилии 18-летнему Жоао Фонсеке со счетом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).
«Обидно проиграть два первых круга, но ощущаю себя в разы лучше, чем в прошлый год. Там я начал сезон с победного турнира и четвертьфинала. Мне было намного тяжелее, ужаснее, в разы хуже. А сейчас — да, результат плохой, но ощущаю себя лучше. И сама игра… Сам понимаю, что выступал сильнее, прибавляю во всем. Просто нужно продолжать — и оно где-то обязательно выстрелит», — сказал Рублев в интервью на YouTube-канале «Больше».