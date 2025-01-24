Чесноков: Теннисисты из России провалили Australian Open

«Обидно проиграть два первых круга, но ощущаю себя в разы лучше, чем в прошлый год. Там я начал сезон с победного турнира и четвертьфинала. Мне было намного тяжелее, ужаснее, в разы хуже. А сейчас — да, результат плохой, но ощущаю себя лучше. И сама игра… Сам понимаю, что выступал сильнее, прибавляю во всем. Просто нужно продолжать — и оно где-то обязательно выстрелит», — сказал Рублев в интервью на YouTube-канале «Больше».