Маррей останется тренером Джоковича до Уимблдона

37-летний Маррей выиграл три турнира Большого шлема — Уимблдон в 2013 и 2016 году и Открытый чемпионат США в 2012 году. Также он единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. Теннисист завоевал золото в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро.