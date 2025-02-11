Маррей останется тренером Джоковича до Уимблдона

Маррей вошел в тренерский штаб 24-кратного победителя турниров Большого шлема и олимпийского чемпиона Парижа Новака Джоковича в межсезонье и помогал сербу готовиться к Открытому чемпионату Австралии.
«Я думал, что наша история закончена, но, оказывается, осталась еще одна, заключительная глава. Пришло время одному из моих самых сложных соперников занять место рядом со мной. Добро пожаловать, тренер Энди Маррей», — сказал Джокович, как только было объявлено о сотрудничестве.
Новак Джокович дошел до полуфинала на Australian Open, где встретился с представителем Германии Александром Зверевым. 37-летний теннисист не смог завершить матч из-за травмы и был вынужден сняться после первого сета.
Напомним, Энди Маррей объявил о завершении профессиональной карьеры в июле 2024 года.
37-летний Маррей выиграл три турнира Большого шлема — Уимблдон в 2013 и 2016 году и Открытый чемпионат США в 2012 году. Также он единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. Теннисист завоевал золото в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро.