Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маррей останется тренером Джоковича до Уимблдона

Двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей продолжит тренировать серба Новака Джоковича до Уимблдона, сообщает The Times.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Cameron Spencer/Getty Images

Маррей вошел в тренерский штаб 24-кратного победителя турниров Большого шлема и олимпийского чемпиона Парижа Новака Джоковича в межсезонье и помогал сербу готовиться к Открытому чемпионату Австралии.

«Я думал, что наша история закончена, но, оказывается, осталась еще одна, заключительная глава. Пришло время одному из моих самых сложных соперников занять место рядом со мной. Добро пожаловать, тренер Энди Маррей», — сказал Джокович, как только было объявлено о сотрудничестве.

Новак Джокович дошел до полуфинала на Australian Open, где встретился с представителем Германии Александром Зверевым. 37-летний теннисист не смог завершить матч из-за травмы и был вынужден сняться после первого сета.

Напомним, Энди Маррей объявил о завершении профессиональной карьеры в июле 2024 года.

37-летний Маррей выиграл три турнира Большого шлема — Уимблдон в 2013 и 2016 году и Открытый чемпионат США в 2012 году. Также он единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. Теннисист завоевал золото в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро.