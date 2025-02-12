Дарья Касаткина проиграла американке Пегуле на турнире в Дохе

Российская теннисистка уступила в двух сетах американке Джессике Пегуле — 3:6, 5:7. Во втором сете 27-летняя россиянка вела 5:3, но проиграла четыре гейма подряд. Следующей соперницей Пегулы станет победительница пары Екатерина Александрова (Россия) — Элизе Мертенс (Бельгия).
Дарья Касаткина занимает 12-е место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету восемь титулов WTA. На Открытом чемпионате Франции 2022 года Касаткина вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» — это наилучшее выступление Дарьи на «мэйджорах».
Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет 3,6 миллиона долларов. Соревнования категории WTA-1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.