Дарья Касаткина проиграла американке Пегуле на турнире в Дохе

Дарья Касаткина занимает 12-е место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету восемь титулов WTA. На Открытом чемпионате Франции 2022 года Касаткина вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» — это наилучшее выступление Дарьи на «мэйджорах».