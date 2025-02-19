Мирра Андреева обыграла чемпионку Уимблдона на турнире в Дубае

14-я ракетка мира Андреева встречалась с победительницей Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой из Чехии. Мирра Андреева обыграла соперницу в двух сетах со счетом 7:5, 6:0. Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту. После окончания первой партии Вондроушова брала медицинский тайм-аут из-за проблем с левым запятьем и плечом.