Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева обыграла чемпионку Уимблдона на турнире в Дубае

Россиянка Мирра Андреева одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Дубае.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Waleed Zein/Anadolu via Getty Images

14-я ракетка мира Андреева встречалась с победительницей Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой из Чехии. Мирра Андреева обыграла соперницу в двух сетах со счетом 7:5, 6:0. Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту. После окончания первой партии Вондроушова брала медицинский тайм-аут из-за проблем с левым запятьем и плечом.

В матче третьего круга, который также пройдет сегодня, 17-летняя Андреева сыграет против победительницы поединка между китаянкой Чжэн Циньвэнь и американкой Пейтон Стирнс.

Мирра Андреева осталась единственной представительницей России в одиночном разряде на турнире в Дубае. Ранее свои матчи проиграли Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова и еще пять россиянок.

Турнир категории WTA 1000 в Дубае завершится 22 февраля. Его призовой фонд составляет более $3,5 млн. Действующей победительницей соревнований является итальянка Джасмин Паолини, обыгравшая в прошлогоднем финале россиянку Анну Калинскую.