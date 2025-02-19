Мирра Андреева обыграла чемпионку Уимблдона на турнире в Дубае

14-я ракетка мира Андреева встречалась с победительницей Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой из Чехии. Мирра Андреева обыграла соперницу в двух сетах со счетом 7:5, 6:0. Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту. После окончания первой партии Вондроушова брала медицинский тайм-аут из-за проблем с левым запятьем и плечом.
В матче третьего круга, который также пройдет сегодня, 17-летняя Андреева сыграет против победительницы поединка между китаянкой Чжэн Циньвэнь и американкой Пейтон Стирнс.
Мирра Андреева осталась единственной представительницей России в одиночном разряде на турнире в Дубае. Ранее свои матчи проиграли Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова и еще пять россиянок.
Турнир категории WTA 1000 в Дубае завершится 22 февраля. Его призовой фонд составляет более $3,5 млн. Действующей победительницей соревнований является итальянка Джасмин Паолини, обыгравшая в прошлогоднем финале россиянку Анну Калинскую.