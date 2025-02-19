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Рыбакина вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дубае

Представительница Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в матче третьего круга турнира категории WTA 1000 в Дубае.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: US Open

7-я ракетка мира Рыбакина встречалась с полуфиналисткой Australian Open-2025 Паулой Бадосой из Испании. Елена Рыбакина одержала волевую победу в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2). Теннисистки провели на корте 2 часа 51 минуту. По ходу матча представительница Казахстана отыграла шесть матчболов.

В четвертьфинале Елена Рыбакина сыграет с американкой Софьей Кенин, которая выбила из турнира прошлогоднюю чемпионку Джасмин Паолини из Италии.

Ранее в ¼ финала пробились Линда Носкова из Чехии и Ига Швентек из Польши. За выход в полуфинал Носкова поборется с победительницей встречи между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и датчанкой Кларой Таусон. А Швентек сыграет с победительницей матча между американкой Пейтон Стирнс и россиянкой Миррой Андреевой.

Турнир категории WTA 1000 в Дубае завершится 22 февраля. Его призовой фонд составляет более $3,5 млн.