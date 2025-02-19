Рыбакина вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дубае

Ранее в ¼ финала пробились Линда Носкова из Чехии и Ига Швентек из Польши. За выход в полуфинал Носкова поборется с победительницей встречи между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и датчанкой Кларой Таусон. А Швентек сыграет с победительницей матча между американкой Пейтон Стирнс и россиянкой Миррой Андреевой.