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Диана Шнайдер не смогла выйти в 4-й круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила в матче третьего круга престижного турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Daniel Pockett/Getty Images

13-я ракетка мира Шнайдер встречалась с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая занимает 58-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой 27-летней Бенчич в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 40 минут.

В следующем круге Бенчич сыграет с третьей ракеткой мира Коко Гауфф из США.

Напомним, Бенчич вернулась в тур после рождения ребенка. В этом сезоне она стала победительницей турнира категории WTA 500 в Абу-Даби, обыграв в финале американку Эшлин Крюгер.

В другом матче для Полина Кудерметова также не смогла преодолеть третий круг Индиан-Уэллса. 21-летняя россиянка проиграла представительнице Великобритании Сонай Картал. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 5:7, 3:6.

В четвертом круге Сонай Картал сыграет против первой ракетки мира Арина Соболенко из Беларуси.

Также не смогла выйти в четвертый круг турнира 12-я ракетка мира Дарья Касаткина. Она уступила соотечественнице Людмиле Самсоновой в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

В следующем круге Самсонова сыграет с победительницей противостояния Жаклин Кристиан (Румыния) — Джасмин Паолини (Италия).

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта. Общий призовой фонд у женщин составляет около $9 млн. Действующей победительницей соревнований является представительница Польши Ига Швентек.