Диана Шнайдер не смогла выйти в 4-й круг турнира в Индиан-Уэллсе

13-я ракетка мира Шнайдер встречалась с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая занимает 58-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой 27-летней Бенчич в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 40 минут.