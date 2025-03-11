Диана Шнайдер не смогла выйти в 4-й круг турнира в Индиан-Уэллсе

13-я ракетка мира Шнайдер встречалась с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая занимает 58-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой 27-летней Бенчич в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 40 минут.
В следующем круге Бенчич сыграет с третьей ракеткой мира Коко Гауфф из США.
Напомним, Бенчич вернулась в тур после рождения ребенка. В этом сезоне она стала победительницей турнира категории WTA 500 в Абу-Даби, обыграв в финале американку Эшлин Крюгер.
В другом матче для Полина Кудерметова также не смогла преодолеть третий круг Индиан-Уэллса. 21-летняя россиянка проиграла представительнице Великобритании Сонай Картал. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 5:7, 3:6.
В четвертом круге Сонай Картал сыграет против первой ракетки мира Арина Соболенко из Беларуси.
Также не смогла выйти в четвертый круг турнира 12-я ракетка мира Дарья Касаткина. Она уступила соотечественнице Людмиле Самсоновой в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 2:6.
В следующем круге Самсонова сыграет с победительницей противостояния Жаклин Кристиан (Румыния) — Джасмин Паолини (Италия).
Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта. Общий призовой фонд у женщин составляет около $9 млн. Действующей победительницей соревнований является представительница Польши Ига Швентек.