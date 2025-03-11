Экс-первая ракетка мира из России назвала Монако своим домом

«Я там уже давно живу, с 16 лет. Так сложилось. Изначально брат там был — он первый, а потом я. У ATP там была база, многие игроки там тренируются. И у Монако много других положительных бонусов есть. В связи с этими бонусами выбор очевиден», — сказала 38-летняя Сафина.