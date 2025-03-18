Теннисистку из РФ дисквалифицировали на год за договорные матчи

В ходе расследования выяснилось, что россиянка «не прикладывала максимальных усилий по ходу встречи, чтобы обеспечить нужный результат». Срок дисквалификации составил один год — до 24 февраля 2026 года. Кроме того, Лытнева заплатит штраф в размере 5 тысяч долларов (3 тысячи из них — условно). На время дисквалификации она не сможет участвовать в любых теннисных соревнованиях в качестве игрока или тренера.