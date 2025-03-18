Теннисистку из РФ дисквалифицировали на год за договорные матчи

Российская теннисистка Анна Лытнева получила дисквалификацию сроком на один год за нарушение правил антикоррупционной программы. Об этом сообщается на официальном сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
В ходе расследования выяснилось, что россиянка «не прикладывала максимальных усилий по ходу встречи, чтобы обеспечить нужный результат». Срок дисквалификации составил один год — до 24 февраля 2026 года. Кроме того, Лытнева заплатит штраф в размере 5 тысяч долларов (3 тысячи из них — условно). На время дисквалификации она не сможет участвовать в любых теннисных соревнованиях в качестве игрока или тренера.
Наивысшее достижение в карьере россиянки — 1377-я строчка в рейтинге WTA.