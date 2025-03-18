Познер: Смотрел матчи Мирры Андреевой — и не верил своим глазам

«Я смотрел матчи Мирры Андреевой на Индиан-Уэллс и с Рыбакиной, и со Швентек, и с Соболенко — не верил своим глазам. Она играет как абсолютно взрослый опытный теннисист. Мирре 17 лет, и то, что характерно для этого возраста — перепады настроения, эмоциональные взрывы — у нее этого нет. В отличие от Швентек, которую некоторые называют роботом, потому что она не проявляет чувств. Вот в игре с Миррой она их проявляла еще как. А вот по Андреевой видно, что она получает удовольствие, радуется игре. Но при этом у Мирры нет злобы и гнева. И когда Андреева проиграла второй сет Швентек со счетом 1:6, подумал “ну, все, привет”. Но ничего подобного. Мирра спокойно взяла и победила», — приводит слова Познера Sport24.