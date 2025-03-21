Касаткина проиграла американке и вылетела с турнира в Майами

Еще одна россиянка Екатерина Александрова также не смогла выйти в третий круг турнира в Майами. 20-я ракетка мира Александрова проиграла Магде Линетт из Польши. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:7 (5:7), 2:6.