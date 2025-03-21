Касаткина проиграла американке и вылетела с турнира в Майами

12-я ракетка мира Касаткина встречалась с американкой Хейли Баптист, которая располагается на 98-м месте в мировом рейтинге. Встреча завершилась победой Баптист в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 7:5. Девушки провели на корте 2 часа 22 минуты.
В следующем круге Баптист сыграет против Наоми Осаки из Японии.
В другом матче дня 61-я ракетка мира Наоми Осака обыграла россиянку Людмилу Самсонову. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.
Еще одна россиянка Екатерина Александрова также не смогла выйти в третий круг турнира в Майами. 20-я ракетка мира Александрова проиграла Магде Линетт из Польши. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:7 (5:7), 2:6.
В третьем круге 34-я ракетка мира Линетт сыграет с Линдой Фрухвиртовой из Чехии.
Турнир категории WTA 1000 в Майами завершится 29 марта. Призовой фонд у женщин составляет около $9 млн. Действующей победительницей соревнований является Даниэль Коллинз из США. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.