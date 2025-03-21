Джокович: И близко не сыграл в полную силу в Индиан-Уэллсе и Дохе

«Ищу уровень тенниса, который мне нужен. Я даже близко не играл в полную силу в Индиан-Уэллсе и Дохе. После того как я выбыл в полуфинале АО-2025, мне не удалось найти то качество тенниса, которое искал. Я трудился и выкладывался по полной на тренировках. Знаю, что в конце концов это произойдет, и, надеюсь, здесь (в Майами). Думаю, что у меня были хорошие шансы выиграть титул в Мельбурне, но жаль, что все закончилось именно так», — сказал Джокович на пресс-конференции.