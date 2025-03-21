Джокович: И близко не сыграл в полную силу в Индиан-Уэллсе и Дохе

Напомним, Джокович вылетел в первом круге турнира категории АТР 500 в Дохе, уступив итальянцу Маттео Берреттини. Позднее в американском Индиан-Уэллсе серб проиграл свой первый матч на турнире. Во встрече второго раунда он уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу.
«Ищу уровень тенниса, который мне нужен. Я даже близко не играл в полную силу в Индиан-Уэллсе и Дохе. После того как я выбыл в полуфинале АО-2025, мне не удалось найти то качество тенниса, которое искал. Я трудился и выкладывался по полной на тренировках. Знаю, что в конце концов это произойдет, и, надеюсь, здесь (в Майами). Думаю, что у меня были хорошие шансы выиграть титул в Мельбурне, но жаль, что все закончилось именно так», — сказал Джокович на пресс-конференции.
На первом в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии Джокович дошел до полуфинала, в котором встречался с представителем Германии Александром Зверевым. После первого сета 37-летний теннисист снялся с турнира из-за травмы бедра.
Новак Джокович примет участие на турнире в Майами с призовым фондом более $9 млн. В матче второго круга теннисист встретится с представителем Австралии Ринки Хидзикатой. Ранее серб выиграл титул в Майами шесть раз.