Калинская обыграла чемпионку Australian Open-2025 в Чарльстоне

33-я ракетка мира Калинская встречалась с американкой Мэдисон Киз, которая занимает 5-е место рейтинге WTA. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 6:2,6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 19 минут. Напомним, в январе Мэдисон Киз выиграла первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии. В финале 30-летняя американка обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.