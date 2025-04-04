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Калинская обыграла чемпионку Australian Open-2025 в Чарльстоне

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA 500 в Чарльстоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

33-я ракетка мира Калинская встречалась с американкой Мэдисон Киз, которая занимает 5-е место рейтинге WTA. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 6:2,6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 19 минут. Напомним, в январе Мэдисон Киз выиграла первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии. В финале 30-летняя американка обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.

В четвертьфинале турнира Анна Калинская встретится с Софьей Кенин из США. Кенин в матче третьего круга победила сменившую гражданство с российского на австралийское Дарью Касаткину (6:3, 7:6). Для Касаткиной турнир в Чарльстоне стал первым под флагом Австралии.

Также среди россиянок на турнире в Чарльстоне продолжает борьбу за титул Екатерина Александрова. Сегодня, 4 апреля, в четвертьфинале она встретится с чемпионкой Олимпийских игр в Париже Чжэнь Цинвэнь из Китая.

Грунтовый турнир категории WTA 500 в Чарльстоне завершится 6 апреля. Общий призовой фонд соревнований составляет чуть более $1 млн. Действующей победительницей является американка Даниэль Коллинз, которая в прошлогоднем финале обыграла Дарью Касаткину.