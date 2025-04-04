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Касаткина впервые проиграла после смены гражданства

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина уступила американке Софье Кенин (3:6, 6:7) в третьем круге турнира категории WTA-500 в Чарльстоне.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Касаткина сделала пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. На счету ее соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В ¼ финала Кенин сыграет с россиянкой Анной Калинской, которая сенсационно выбила из турнира пятую ракетку мира американку Мэдисон Киз (6:2, 6:4).

На прошлой неделе Касаткина, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, объявила о смене российского спортивного гражданства на австралийское. Свое решение 27-летняя теннисистка объяснила тем, что у нее не было другого выбора.

Грунтовый турнир в Чарльстоне с призовым фондом 1 млн долларов завершится 6 апреля. Действующей чемпионкой турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в прошлогоднем финале обыграла Касаткину (6:2, 6:1).