Касаткина впервые проиграла после смены гражданства

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Касаткина сделала пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. На счету ее соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.