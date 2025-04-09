Мирра Андреева и Даниил Медведев сыграют микст на US Open

«Я очень рада поиграть с ним в миксте! Получаю от этого много удовольствия. На Олимпиаде это вышло, может, не очень успешно, но надеюсь, что на Открытом чемпионате США получится. Мы уже договорились, что там снова сыграем вместе. У нас может быть хороший тандем», — сказала Андреева.