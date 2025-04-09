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Мирра Андреева и Даниил Медведев сыграют микст на US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева в интервью «Спорт-Экспресс».рассказала, что они с Даниилом Медведевым планируют сыграть микст на Открытом чемпионате США по теннису (US Open).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я очень рада поиграть с ним в миксте! Получаю от этого много удовольствия. На Олимпиаде это вышло, может, не очень успешно, но надеюсь, что на Открытом чемпионате США получится. Мы уже договорились, что там снова сыграем вместе. У нас может быть хороший тандем», — сказала Андреева.

Мирра Андреева и Даниил Медведев ранее дважды играли в миксте — в декабре 2023 года на выставочном турнире в ОАЭ и в июле 2024 года на Олимпийских играх в Париже. Оба раза их тандем проиграл.

Андреева занимает седьмое место в одиночном рейтинге WTA, Медведев — 11-е в одиночном рейтинге ATP. На счету Андреевой две победы на парных турнирах, у Медведева — ни одной.

Открытый чемпионат США будет проходить в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Ранее стало известно, что организаторы соревнований реформировали турнир микстов — он будет проходить на одной неделе с квалификацией основного турнира, а сеты во всех матчах, кроме финала, будут играться до четырех геймов.