Рублев не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Матч продолжался 1 час 3 минуты. Рублёв исполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт. На счету его соперника четыре эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В четвертьфинале Фис, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Даниэлем Альтмайером.
Рублев продолжает турнир в Монте-Карло в парном разряде с соотечественником Кареном Хачановым. В пятницу, 11 апреля, они сыграют с дуэтом Рафаэл Матос (Бразилия) / Йоран Флиген (Бельгия).
Турнир в Монте-Карло с призовым фондом 6,1 млн евро завершится в воскресенье, 13 апреля. Действующим победителем турнира является грек Стефанос Цицицпас, который в прошлогоднем финале обыграл норвежца Каспера Рууда (6:1, 6:4).