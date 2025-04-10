Рублев не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Матч продолжался 1 час 3 минуты. Рублёв исполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт. На счету его соперника четыре эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.