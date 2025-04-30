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Потапова проиграла украинке Костюк на турнире в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла россиянку Анастасию Потапову (6:3, 6:2) в четвертом круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Francois Nel/Getty Images

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Потапова дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один из двух брейк-пойнтов. На счету ее соперницы три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале Костюк встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси, которая в четвертом круге обыграла американку Пейтон Стернс (6:2, 6:4).

В третьем круге Костюк обыграла другую россиянку Веронику Кудерметову (6:0, 4:6, 6:4).

Грунтовый турнир в Мадриде с призовым фондом более 7,8 млн евро завершится в субботу, 3 мая. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швентек, которая в прошлогоднем финале обыграла Арину Соболенко (7:5, 4:6, 7:6).