Потапова проиграла украинке Костюк на турнире в Мадриде

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Потапова дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один из двух брейк-пойнтов. На счету ее соперницы три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.