Потапова проиграла украинке Костюк на турнире в Мадриде

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Потапова дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один из двух брейк-пойнтов. На счету ее соперницы три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
В четвертьфинале Костюк встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси, которая в четвертом круге обыграла американку Пейтон Стернс (6:2, 6:4).
В третьем круге Костюк обыграла другую россиянку Веронику Кудерметову (6:0, 4:6, 6:4).
Грунтовый турнир в Мадриде с призовым фондом более 7,8 млн евро завершится в субботу, 3 мая. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швентек, которая в прошлогоднем финале обыграла Арину Соболенко (7:5, 4:6, 7:6).