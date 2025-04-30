Медведев рассказал, чем занимался во время блэкаута в Мадриде

Напомним, 28 апреля в Испании, Португалии, Италии и на юге Франции произошло масштабное отключение электричества, из-за чего большинство матчей на теннисном турнире в Мадриде были перенесены.
«Провели десять часов без электричества, и я был в порядке. Пару раз в жизни пытался меньше пользоваться телефоном, но не получалось. То банковский перевод, то звонит тренер, то жена… Так что это не совсем возможно. Но когда отрубился телефон, мне это понравилось. Мы отлично поужинали сэндвичами, потому что не было горячей еды. Я был с Кареном Хачановым, Игорем Андреевым, моим тренером и моей женой. Это было на самом деле идеальное время. Около 22:30 дали электричество. Немного времени провел в телефоне и пошел спать», — приводит слова Медведева The Tennis Letter.
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде, обыграв американца Брендона Накашиму в трех сетах со счетом 3:6, 6:1, 6:4.
За выход в полуфинал Медведев поборется с норвежцем Каспером Руудом, который одержал победу над Тейлором Фрицем из США.
Турнир серии «Мастерс» в Мадриде завершится 4 мая. Его общий призовой фонд составляет чуть более €8 млн. Действующим победителем соревнований является россиянин Андрей Рублев.