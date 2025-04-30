Медведев рассказал, чем занимался во время блэкаута в Мадриде

«Провели десять часов без электричества, и я был в порядке. Пару раз в жизни пытался меньше пользоваться телефоном, но не получалось. То банковский перевод, то звонит тренер, то жена… Так что это не совсем возможно. Но когда отрубился телефон, мне это понравилось. Мы отлично поужинали сэндвичами, потому что не было горячей еды. Я был с Кареном Хачановым, Игорем Андреевым, моим тренером и моей женой. Это было на самом деле идеальное время. Около 22:30 дали электричество. Немного времени провел в телефоне и пошел спать», — приводит слова Медведева The Tennis Letter.