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Мирра Андреева рассказала, насколько хорошо знакома с Алькарасом

Первая ракетка России Мирра Андреева ответила на вопрос о том, насколько хорошо знает испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— Камера показала, как вы отдыхаете после матча, а Карлос в это же время разминается, и создается впечатление, что вы вместе немного посмеялись. Вы хорошо его знаете?

— Не совсем. Я должна поблагодарить Кончиту за то, что я смогла сказать пару слов по-испански, и мы просто обменялись приятными словами. Он поздравил меня, а затем я просто пожелала ему удачи. Вот и все. Может быть, в будущем смогу сказать больше, но сейчас так, — приводит слова Андреевой «Чемпионат».

Напомним, Мирра Андреева вышла в четвертый круг престижного турнира категории WTA 1000 в Риме, обыграв представительницу Чехии Линду Носкову. За выход в четвертьфинал соревнований Андреева поборется с Кларой Таусон из Дании.

В этом сезоне Андреева и Таусон встречались дважды. Россиянка одержала победу во всех матчах, в том числе в финале турнира категории WTA 1000 в Дубае.

Карлос Алькарас также вышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Риме. В матче ⅛ финала испанец сыграет с представителем России Кареном Хачановым.

Турнир категории WTA 1000 в Риме завершится 18 мая. Его общий призовой фонд у женщин составляет чуть более €6 млн. Действующей победительницей соревнований является Ига Швентек из Польши. Она вылетела из турнира в третьем круге, проиграв американке Даниэль Коллинз.