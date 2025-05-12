Мирра Андреева рассказала, насколько хорошо знакома с Алькарасом

— Не совсем. Я должна поблагодарить Кончиту за то, что я смогла сказать пару слов по-испански, и мы просто обменялись приятными словами. Он поздравил меня, а затем я просто пожелала ему удачи. Вот и все. Может быть, в будущем смогу сказать больше, но сейчас так, — приводит слова Андреевой «Чемпионат».