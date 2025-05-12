Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Риме

11-я ракетка мира Диана Шнайдер встречалась с представительницей Бельгии Элизе Мертенс, которая занимает 24-е место в мировом рейтинге. Россиянка одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 17 минут.
За выход в полуфинал турнира 21-летняя Шнайдер поборется с победительницей матча между итальянкой Жасмин Паолини и представительницей Латвии Еленой Остапенко.
Также сегодня, 12 мая, матч ⅛ финала проведет первая ракетка России Мирра Андреева. Она сыграет с представительницей Дании Кларой Таусон. В этом сезоне теннисистки встречались дважды. 18-летняя Андреева одержала победу во всех матчах, в том числе в финале турнира категории WTA 1000 в Дубае.
Турнир категории WTA 1000 в Риме завершится 18 мая. Его общий призовой фонд у женщин составляет чуть более €6 млн. Действующей победительницей соревнований является Ига Швентек из Польши. Она вылетела из турнира в третьем круге, проиграв американке Даниэль Коллинз.