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Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу в матче четвертого круга престижного турнира категории WTA 1000 в Риме.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

11-я ракетка мира Диана Шнайдер встречалась с представительницей Бельгии Элизе Мертенс, которая занимает 24-е место в мировом рейтинге. Россиянка одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 17 минут.

За выход в полуфинал турнира 21-летняя Шнайдер поборется с победительницей матча между итальянкой Жасмин Паолини и представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Также сегодня, 12 мая, матч ⅛ финала проведет первая ракетка России Мирра Андреева. Она сыграет с представительницей Дании Кларой Таусон. В этом сезоне теннисистки встречались дважды. 18-летняя Андреева одержала победу во всех матчах, в том числе в финале турнира категории WTA 1000 в Дубае.

Турнир категории WTA 1000 в Риме завершится 18 мая. Его общий призовой фонд у женщин составляет чуть более €6 млн. Действующей победительницей соревнований является Ига Швентек из Польши. Она вылетела из турнира в третьем круге, проиграв американке Даниэль Коллинз.