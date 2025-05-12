Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Также сегодня, 12 мая, матч ⅛ финала проведет первая ракетка России Мирра Андреева. Она сыграет с представительницей Дании Кларой Таусон. В этом сезоне теннисистки встречались дважды. 18-летняя Андреева одержала победу во всех матчах, в том числе в финале турнира категории WTA 1000 в Дубае.