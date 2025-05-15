Энди Роддик: даже кошка может тренировать Джоковича

«Честно говоря, это не стало для меня чем-то неожиданным. Я предполагал, что их тандем продержится хотя бы до Уимблдона. Хотя, признаюсь, мои прогнозы относительно Джоковича почти всегда оказываются неверными — будь то состояние его колена, травмы или график выступлений.



Но если говорить по сути, даже кошка могла бы тренировать Новака. Что вообще можно объяснить человеку, который столько всего выиграл? Все определяется его мотивацией и физической формой. Если он заряжен и находится в хорошем состоянии, он по-прежнему крайне опасен. Если же подготовка будет недостаточной, соперники могут его обыграть», — сказал Роддик.