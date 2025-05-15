Энди Роддик: даже кошка может тренировать Джоковича

«Честно говоря, это не стало для меня чем-то неожиданным. Я предполагал, что их тандем продержится хотя бы до Уимблдона. Хотя, признаюсь, мои прогнозы относительно Джоковича почти всегда оказываются неверными — будь то состояние его колена, травмы или график выступлений.
Но если говорить по сути, даже кошка могла бы тренировать Новака. Что вообще можно объяснить человеку, который столько всего выиграл? Все определяется его мотивацией и физической формой. Если он заряжен и находится в хорошем состоянии, он по-прежнему крайне опасен. Если же подготовка будет недостаточной, соперники могут его обыграть», — сказал Роддик.
Маррей присоединился к команде Джоковича в конце прошлого года, спустя несколько месяцев после завершения игровой карьеры. За время их совместной работы Джокович провёл 19 матчей, в которых одержал 12 побед. 37-летний серб дошёл до полуфинала Australian Open и финала «Мастерса» в Майами, где сенсационно уступил 19-летнему чеху Якубу Меншику (6:7, 6:7).
В апреле Джокович вылетел с грунтовых «Мастерсов» в Монте-Карло и Мадриде после первого матча, проиграв чилийцу Алехандро Табило (3:6, 4:6) и итальянцу Маттео Арнальди (3:6, 4:6) соответственно. Это первый случай с 2018 года, когда титулованный серб проиграл стартовые встречи на двух «Мастерсах» подряд.