Мирра Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA

Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко. Гауфф после выхода в финал на турнире в Риме поднялась на вторую строчку, опередив соотечественницу Джессику Пегулу. Чемпионка турнира в Риме Жасмин Паолини поднялась на четвертую строчку.