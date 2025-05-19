Мирра Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA

На минувшей неделе 18-летняя россиянка дошла до четвертьфинала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, где уступила американке Коко Гауфф (4:6, 7:6). Андреева поднялась в рейтинге на одну позицию, опередив американку Мэдисон Киз.
Россиянка Диана Шнайдер, уступившая в четвертьфинале итальянке Жасмин Паолини (7:6, 4:6, 2:6), сохранила за собой 11-ю строчку. Людмила Самсонова, несмотря на вылет во втором круге турнира в Риме, вернулась в топ-20 рейтинга.
Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко. Гауфф после выхода в финал на турнире в Риме поднялась на вторую строчку, опередив соотечественницу Джессику Пегулу. Чемпионка турнира в Риме Жасмин Паолини поднялась на четвертую строчку.
Бывшая первая ракетка мира Ига Швентек из Польши не смогла защитить очки за прошлогодний титул в Риме и потеряла сразу три позиции, откатившись на пятую строчку.
Рейтинг WTA от 19 мая:
- (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 683
- (3). Кори Гауфф (США) — 6863
- (4). Джессика Пегула (США) — 6243
- (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5865
- (2). Ига Швентек (Польша) — 5838
- (7). Мирра Андреева (Россия) — 4986
- (6). Мэдисон Киз (США) — 4674
- (8). Чжэн Цинвень (Китай) — 4368
- (9). Эмма Наварро (США) — 3831
- (10). Паула Бадоса (Испания) — 3641
11 (11). Диана Шнайдер — 3108…
19 (21). Людмила Самсонова — 2150
20 (20). Екатерина Александрова — 2148…
30 (28). Анна Калинская — 1619…
36 (34). Анастасия Потапова — 1469…
47 (50). Вероника Кудерметова — 1187…
51 (52). Анастасия Павлюченкова — 1113…
56 (57). Полина Кудерметова — 1017…
65 (67). Анна Блинкова — 912…
75 (85). Камила Рахимова — 854
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили позиции в одиночном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Они остались на 11-м и 17-м месте соответственно.