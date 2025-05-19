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Мирра Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на шестое место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На минувшей неделе 18-летняя россиянка дошла до четвертьфинала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, где уступила американке Коко Гауфф (4:6, 7:6). Андреева поднялась в рейтинге на одну позицию, опередив американку Мэдисон Киз.

Россиянка Диана Шнайдер, уступившая в четвертьфинале итальянке Жасмин Паолини (7:6, 4:6, 2:6), сохранила за собой 11-ю строчку. Людмила Самсонова, несмотря на вылет во втором круге турнира в Риме, вернулась в топ-20 рейтинга.

Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко. Гауфф после выхода в финал на турнире в Риме поднялась на вторую строчку, опередив соотечественницу Джессику Пегулу. Чемпионка турнира в Риме Жасмин Паолини поднялась на четвертую строчку.

Бывшая первая ракетка мира Ига Швентек из Польши не смогла защитить очки за прошлогодний титул в Риме и потеряла сразу три позиции, откатившись на пятую строчку.

Рейтинг WTA от 19 мая:

  1. (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 683
  2. (3). Кори Гауфф (США) — 6863
  3. (4). Джессика Пегула (США) — 6243
  4. (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5865
  5. (2). Ига Швентек (Польша) — 5838
  6. (7). Мирра Андреева (Россия) — 4986
  7. (6). Мэдисон Киз (США) — 4674
  8. (8). Чжэн Цинвень (Китай) — 4368
  9. (9). Эмма Наварро (США) — 3831
  10. (10). Паула Бадоса (Испания) — 3641
    11 (11). Диана Шнайдер — 3108…
    19 (21). Людмила Самсонова — 2150
    20 (20). Екатерина Александрова — 2148…
    30 (28). Анна Калинская — 1619…
    36 (34). Анастасия Потапова — 1469…
    47 (50). Вероника Кудерметова — 1187…
    51 (52). Анастасия Павлюченкова — 1113…
    56 (57). Полина Кудерметова — 1017…
    65 (67). Анна Блинкова — 912…
    75 (85). Камила Рахимова — 854

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили позиции в одиночном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Они остались на 11-м и 17-м месте соответственно.