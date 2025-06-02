Безумные и экстравагантные наряды теннисистов на корте: фото

Многократная победительница турниров Большого шлема в парном разряде и миксте американка Бетани Маттек-Сандс выходила на корт в эпатажных нарядах. Форма Бетани была с яркими принтами и геометрией. Она надевала на турниры майку с вишнями, форму с леопардовым принтом, золотое платье и множество других интересных и необычных для тенниса нарядов. Не менялись только гетры, спортсменка выступала в них большую часть карьеры.