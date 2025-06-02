Безумные и экстравагантные наряды теннисистов на корте: фото

Посмотрим на подборку смелых и вызывающих образов от сестер Уильямс, Андре Агасси и других суперзвезд тенниса.
Наоми Осака
Экс-первая ракетка мира и победительница четырех турниров Большого шлема японка Наоми Осака взбудоражила общественность своими смелыми образами на Открытом чемпионате США в 2024 году. Японский дизайнер стрит-стайл бренда Ambush Юн Ан создала форму для Осаки в сотрудничестве с Nike.
Платье спортсменки и кроссовки были украшены бантами разного размера. Вдохновением для создания наряда послужила субкультура Лолита, которая, в том числе, отсылает к викторианской моде.
Серена Уильямс
23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс всегда привлекала много внимания публики своей игрой на корте и своими образами. В 2004 году на Открытом чемпионате США Уильямс показала несколько безумных нарядов.
В одном образе Уильямс надела джинсовую мини-юбку и топ с заклепками. Второй вариант состоял из черного платья с заклепками, а на ногах теннисистки красовались накладки, которые издалека смотрелись как сапоги.
Когда 36-летняя Уильямс вернулась на корт после рождения ребенка она поразила общественность своим нарядом на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос». Спортсменка выбрала черный обтягивающий комбинезон в стиле женщины-кошки.
«Я называю это костюмом кошки Ваканды. В нем я себя чувствую принцессой воинов. Это круто», — сказала Уильямс в интервью BBC.
Андре Агасси
Победитель восьми турниров Большого шлема американец Андре Агасси эпатировал зрителей в конце 80-х начале 90-х. Агасси сотрудничал с компанией Nike. На нескольких турнирах Агасси появился в коротких джинсовых шортах и белой футболке. Джинсовые шорты — настоящий шок для консервативной теннисной публики. В 1988 году Агасси даже пропустил Уимблдон из-за нежелания соблюдать белый дресс-код.
Позднее Агасси появился на корте в яркой форме, которая отражала его бунтарский характер. Спортсмен представил коллекцию с яркой неоновой расцветкой и геометрическими узорами. Фанаты раскупили форму мгновенно.
Винус Уильямс
Старшая сестра Серены Уильямс и победительница семи турниров Большого шлема Винус Уильямс держала планку, заданную сестрой. Винус регулярно появлялась на корте в смелых образах, чем привлекала внимание болельщиков и СМИ.
В 2010 году на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» Винус представила откровенный наряд. Черное платье из кружева с телесными шортами оставило смешанные чувства у фанатов и журналистов.
Платье теннисистки на Открытом чемпионате Австралии в 2011 году сравнивали с яблочным пирогом.
Бетани Маттек-Сандс
Многократная победительница турниров Большого шлема в парном разряде и миксте американка Бетани Маттек-Сандс выходила на корт в эпатажных нарядах. Форма Бетани была с яркими принтами и геометрией. Она надевала на турниры майку с вишнями, форму с леопардовым принтом, золотое платье и множество других интересных и необычных для тенниса нарядов. Не менялись только гетры, спортсменка выступала в них большую часть карьеры.