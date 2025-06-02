Александрова проиграла Гауфф в матче ⅛ финала «Ролан Гаррос»

Екатерина Александрова в матче ⅛ финала «Ролан Гаррос» в двух сетах уступила Коко Гауфф — 0:6, 5:7. Россиянка на этом турнире повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема», но так и не смогла ничего противопоставить игре второй ракетки мира.
Александрова впервые играла в четвертом круге «Ролан Гаррос», для нее это повторение лучшего результата на «Больших шлемах», достигнутого в 2023 году на Уимблдоне.
Гауфф в четвертьфинале «Ролан Гаррос» сыграет с одной из своих соотечественниц. Соперницей Коро станет победительница матча Мэдисон Киз — Хэйли Баптист. Коко Гауфф доходила до финала «Ролан Гаррос» в 2022-м, всего в основной сетке она одержала уже 24 победы — это самый успешный турнир «Большого шлема» для нее.