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Мирра Андреева обыграла Касаткину в ⅛ финала «Ролан Гаррос»

В матче ⅛ финала 18-летняя Андреева обыграла экс‑россиянку Дарью Касаткину.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Первая ракетка России Мирра Андреева победила представительницу Австралии Дарью Касаткину в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции. Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. Андреева, посеянная под шестым номером, выиграла со счетом 6:3, 7:5.

Во второй партии Дарья Касаткина подавала на сет, но Мирре удалось сначала сравнять счет, а затем и довести матч до победы. Касаткина выступала на турнире под 17‑м номером посева. До апреля 2025 года она представляла на соревнованиях Россию.

Андреева сравняла счет в личных встречах с Касаткиной — 1−1. В октябре 2024 года спортсменки дошли до финала в китайском Нинбо, в решающем матче сильнее оказалась Касаткина. Перед матчем на «Ролан Гаррос» соперницы обнялись и поприветствовали друг друга.

В четвертьфинале 18‑летняя Андреева сыграет с победительницей матча между третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и француженкой Лоис Буассон, получившей от организаторов уайлд-кард.