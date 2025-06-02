Пегула проиграла 361-й ракетке мира на «Ролан Гаррос»

Сегодня, 2 июня, прошел матч четвертого круга «Ролан Гаррос», где встретились третья ракетка мира Джессика Пегула и 361-я ракетка мира Луа Буассон. Встреча завершилась со счетом 2:1 (3:6,6:4,6:4) в пользу Буассон.
Спортсменки провели на корте 2 часа 41 минуту. Пегула не подала ни одного эйса и допустила одну двойную ошибку, реализовав при этом 5 из 12 брейк-пойнтов. Буассон подала три эйса и допустила семь двойных ошибок, реализовав также 5 из 12 брейк-пойнтов. Ранее соперницы не встречались на одном корте ни разу, а Луа Буассон в этом году дебютировала на «Ролан Гаррос» и сразу добралась до четвертьфинала.
Отметим, что следующей соперницей француженки станет россиянка Мирра Андреева, которая в двух сетах сегодня обыграла Дарью Касаткину, представляющую теперь Австралию.
Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» среди женщин в одиночном разряде является Ига Швентек из Польши. Теннисистка защищает свой титул три года подряд с 2022. 1 июня она обыграла казахстанскую соперницу Елену Рыбакину.