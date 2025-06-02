Пегула проиграла 361-й ракетке мира на «Ролан Гаррос»

Спортсменки провели на корте 2 часа 41 минуту. Пегула не подала ни одного эйса и допустила одну двойную ошибку, реализовав при этом 5 из 12 брейк-пойнтов. Буассон подала три эйса и допустила семь двойных ошибок, реализовав также 5 из 12 брейк-пойнтов. Ранее соперницы не встречались на одном корте ни разу, а Луа Буассон в этом году дебютировала на «Ролан Гаррос» и сразу добралась до четвертьфинала.