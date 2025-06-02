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Украинская теннисистка объяснила, почему жмет руку экс-россиянкам

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, почему жмет руку экс-россиянкам Елене Рыбакиной и Дарье Касаткиной.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила свою позицию по поводу общения с российскими спортсменами.

«Рыбакина сменила гражданство много лет назад, сейчас она представляет Казахстан. Касаткина — тоже отличный пример, она сменила гражданство и стала австралийкой. Мы будем пожимать ей руку, поскольку она поддерживает Украину. Мы уважаем всех, кто так поступает», — цитирует Свитолину We love tennis.

Напомним, ранее украинка согласилась после матча пожать руку Дарье Касаткиной, которая сменила спортивное гражданство на австралийское, и Елене Рыбакиной, представляющей Казахстан с 2018 года.

Свитолина вышла в ¼ финала «Ролан Гаррос»-2025, где встретится с действующей чемпионкой Игой Швентек.