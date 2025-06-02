Украинская теннисистка объяснила, почему жмет руку экс-россиянкам

«Рыбакина сменила гражданство много лет назад, сейчас она представляет Казахстан. Касаткина — тоже отличный пример, она сменила гражданство и стала австралийкой. Мы будем пожимать ей руку, поскольку она поддерживает Украину. Мы уважаем всех, кто так поступает», — цитирует Свитолину We love tennis.