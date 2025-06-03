Реванш Соболенко, Андреевой и Шнайдер, ЦСКА — «Зенит»: что посмотреть сегодня

¼ финала «Ролан Гаррос». Женщины. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7)
12:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Первая ракетка мира против олимпийской чемпионки Парижа — вывеска, которую сложно обойти стороной. Три недели назад Чжэн сенсационно не пустила Соболенко в полуфинал грунтового турнира в Риме. Белоруска довольно уверенно идет по сетке «Ролан Гаррос» и за четыре сыгранных матча не проиграла ни одного сета. Предстоящий матч обещает стать не только борьбой за полуфинал, но и важной проверкой: сможет ли Соболенко взять реванш, или Чжэн подтвердит, что ее победа в Риме была не случайностью.
¼ финала «Ролан Гаррос». Женщины. Пары. Ольга Данилович (Сербия) / Анастасия Потапова (Россия) — Мирра Андреева / Диана Шнайдер (обе — Россия)
13:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Любопытный матч в женском парном разряде — на корт одновременно выйдут три россиянки. Андреева и Шнайдер выдали впечатляющую серию из четырех «баранок» по 6:0 подряд, что явно говорит об их амбициях на этот «Ролан Гаррос». Победа в этой встрече потенциально выведет их на Эррани и Паолини, которые год назад оставили их без золотых медалей парижской Олимпиады.
Единая лига ВТБ. ЦСКА — «Зенит». 4-й матч
19:30. Где смотреть: Матч ТВ.
Продолжается финальная серия Единой лиги ВТБ, где ЦСКА во чтобы то ни стало надо побеждать. Проиграв два матча кряду, армейцы оказались в положении, когда следующее поражение может стать фатальным. Подопечным Андреаса Пистиолиса необходимо будет найти ключи к обороне «Зенита», иначе чемпионское знамя на следующий год отправится в Петербург.
¼ финала «Ролан Гаррос». Мужчины. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Томми Пол (США, 12)
21:15. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Алькарас защищает свой прошлогодний титул на «Ролан Гаррос», но в последних трех матчах показывал далеко не идеальный свой теннис, отдав по сету Марожану, Джумхуру и Шелтону. Предстоящий матч против американца Пола должен дать ответ на вопрос, насколько Алькарас готов к серьезным вызовам в борьбе за второй подряд титул на парижском грунте.