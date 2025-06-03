Реванш Соболенко, Андреевой и Шнайдер, ЦСКА — «Зенит»: что посмотреть сегодня

Первая ракетка мира против олимпийской чемпионки Парижа — вывеска, которую сложно обойти стороной. Три недели назад Чжэн сенсационно не пустила Соболенко в полуфинал грунтового турнира в Риме. Белоруска довольно уверенно идет по сетке «Ролан Гаррос» и за четыре сыгранных матча не проиграла ни одного сета. Предстоящий матч обещает стать не только борьбой за полуфинал, но и важной проверкой: сможет ли Соболенко взять реванш, или Чжэн подтвердит, что ее победа в Риме была не случайностью.