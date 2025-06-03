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«Раньше меня так не поддерживали». Касаткина — об Австралии

Австралийская теннисистка Дарья Касаткина подвела итоги своего выступления на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Об этом сообщает Daily Mail.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

28-летняя уроженка Тольятти дошла до ⅛ финала, где уступила первой ракетке России Мирре Андреевой (3:6, 5:7).

«Прежде всего, это был хороший результат, но я также чувствовала себя очень хорошо на корте как представительница Австралии. Я столько раз чувствовала поддержку с трибун. Не знаю, все ли, кто кричал “австралийка”, были из Австралии, но я чувствовала эту поддержку. Кроме того, в социальных сетях я получаю много поддержки от австралийцев, которые так рады меня видеть и счастливы за меня.

Так что это та опора, которой у меня, честно говоря, раньше не было. Мне кажется, это что-то новое для меня, но это так приятно", — сказала Касаткина.

В марте 2025 года Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. За месяц до этого она потеряла статус первой ракетки России, уступив его Андреевой.