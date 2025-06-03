«Раньше меня так не поддерживали». Касаткина — об Австралии

«Прежде всего, это был хороший результат, но я также чувствовала себя очень хорошо на корте как представительница Австралии. Я столько раз чувствовала поддержку с трибун. Не знаю, все ли, кто кричал “австралийка”, были из Австралии, но я чувствовала эту поддержку. Кроме того, в социальных сетях я получаю много поддержки от австралийцев, которые так рады меня видеть и счастливы за меня.