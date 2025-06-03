Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал «Ролан Гаррос»

В прошлом розыгрыше турнира Андреева и Шнайдер остановились на стадии ¼ финала. В полуфинале парного турнира 2025 года Андреева и Шнайдер сыграют против дуэта Сара Эррани — Жасмин Паолини. Именно итальянкам Мирра и Диана уступили прошлым летом в финале олимпийского турнира в Париже. В четвертьфинале итальянский дуэт выбил с турнира россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элизе Мертенс.