Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал «Ролан Гаррос»

В четвертьфинале парного разряда «Ролан Гаррос» Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили соотечественницу Анастасию Потапову и сербку Ольгу Данилович — 6:3, 7:5. Матч длился 1 час 25 минут.
В прошлом розыгрыше турнира Андреева и Шнайдер остановились на стадии ¼ финала. В полуфинале парного турнира 2025 года Андреева и Шнайдер сыграют против дуэта Сара Эррани — Жасмин Паолини. Именно итальянкам Мирра и Диана уступили прошлым летом в финале олимпийского турнира в Париже. В четвертьфинале итальянский дуэт выбил с турнира россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элизе Мертенс.
Шнайдер прекратила выступления в одиночном турнире, уступив во втором круге украинке Даяне Ястремской (5:7, 5:7). Андреева продолжает борьбу и 4 июня сыграет в четвертьфинале с француженкой Лоис Буассон.
Действующими победительницами «Ролан Гаррос» в женском парном разряде являются американка Коко Гауфф и чешка Катерина Синякова, которые в прошлогоднем финале обыграли Сару Эррани и Жасмин Паолини (7:6, 6:3).