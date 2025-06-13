Россияне рвутся к титулам, финал НБА: что посмотреть сегодня

Теннис. Женщины. Хертогенбос. ¼ финала. Вероника Кудерметова (Россия, 39) — Екатерина Александрова (Россия, 19)
12:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В четвертьфинале травяного турнира категории WTA 250 в Хертогенбосе встретятся 39-я ракетка мира Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова, занимающая 19-е место в рейтинге WTA.
Счет личных встреч между спортсменками — 4:3 в пользу Александровой. В последний раз теннисистки играли на Открытом чемпионате Франции — «Ролан Гаррос». Победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 одержала Александрова. Также в прошлом году Александрова обыграла соперницу в Хертогенбосе в трех сетах.
Теннис. Мужчины. Хертогенбос. ¼ финала. Карен Хачанов (Россия, 24) — Габриэль Диалло (Канада, 55)
13:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
24-я ракетка мира Карен Хачанов поборется за выход в полуфинал турнира в Нидерландах с канадцем Габриэлем Диалло, занимающим 55-е место в рейтинге ATP.
Ранее теннисисты встречались трижды. Хачанов пока не проигрывал Диалло. В последний раз россиянин обыграл канадца на Открытом чемпионате Австралии — 2025.
Теннис. Мужчины. Хертогенбос. ¼ финала. Даниил Медведев (Россия, 11) — Райли Опелка (США, 87)
15:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет против одного из самых габаритных теннисистов тура — американца Райли Опелки. Его рост составляет 211 см.
Счет личных встреч между спортсменами — 4:1 в пользу Медведева. В последний раз они играли в 2021 году: в финале турнира в Канаде победу одержал Медведев.
Теннис. Женщины. Лондон. ¼ финала. Диана Шнайдер (Россия, 12) — Мэдисон Киз (США, 8)
14:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Диана Шнайдер сыграет в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Лондоне с чемпионкой Открытого чемпионата Австралии — 2025, американкой Мэдисон Киз.
Ранее Шнайдер и Киз встречались один раз. В прошлом году на турнире категории WTA 1000 в Майами победу в двух сетах одержала Мэдисон. Получится ли у Шнайдер сравнять счет в личных встречах? Узнаем уже сегодня.
Баскетбол. НБА. Финал. «Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер». 4-й матч
03:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Четвертый матч финальной серии плей-офф НБА пройдет на домашнем паркете «Пэйсерс». В третьей игре «Индиана» завладела преимуществом в концовке, оторвалась от лидера регулярного чемпионата — «Оклахомы» — и уже не упустила его. Команда Рика Карлайла вновь вышла вперед в серии — 2:1.
«Оклахоме» предстоит проделать работу над ошибками, чтобы не отпустить «Пэйсерс» еще дальше. Главному тренеру «Тандер» Майку Дэйно необходимо настроить на матч не только стартовый состав, но и игроков скамейки, которые провалили третью игру.