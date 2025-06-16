Мирра Андреева опустилась на седьмое место в рейтинге WTA

18-летняя россиянка уступила шестую строчку американке Мэдисон Киз, которая на минувшей неделе дошла до полуфинала турнира категории WTA-500 в Лондоне. Андреева после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» взяла недельный перерыв и готовится к старту на турнире категории WTA-500 в Берлине.
В топ-20 также располагаются еще три российские теннисистки: Диана Шнайдер (12), Екатерина Александрова (18) и Людмила Самсонова (20). В топ-100 дебютировала 23-летняя россиянка Анастасия Захарова, которая на турнире в Лондоне прошла путь от квалификации до второго круга.
Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко, компанию в топ-3 ей составляют американки Коко Гауфф и Джессика Пегула. Китаянка Чжэн Цинвень, дошедшая до полуфинала турнира в Берлине, впервые в карьере стала четвертой ракеткой мира.
Рейтинг WTA от 16 июня:
- (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11553 очка
- (2). Коко Гауфф (США) — 8083
- (3). Джессика Пегула (США) — 6483
- (5). Чжэн Цинвень (Китай) — 4853
- (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4805
- (8). Мэдисон Киз (США) — 4669
- (6). Мирра Андреева (Россия) — 4636
- (7). Ига Швентек (Польша) — 4618
- (10). Эмма Наварро (США) — 3697
- (9). Паула Бадоса (Испания) — 3684
11 (11). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3456
12 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 3216…
18 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2378…
20 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2141…
28 (28). Анна Калинская (Россия) — 1657…
40 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1307
41 (40). Анастасия Потапова (Россия) — 1299…
54 (56). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1052…
63 (62). Полина Кудерметова (Россия) — 998…
71 (70). Анна Блинкова (Россия) — 907…
87 (83). Камилла Рахимова (Россия) — 786…
93 (111). Анастасия Захарова (Россия) — 739.