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Мирра Андреева опустилась на седьмое место в рейтинге WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева опустилась на седьмое место в обновленном одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

18-летняя россиянка уступила шестую строчку американке Мэдисон Киз, которая на минувшей неделе дошла до полуфинала турнира категории WTA-500 в Лондоне. Андреева после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» взяла недельный перерыв и готовится к старту на турнире категории WTA-500 в Берлине.

В топ-20 также располагаются еще три российские теннисистки: Диана Шнайдер (12), Екатерина Александрова (18) и Людмила Самсонова (20). В топ-100 дебютировала 23-летняя россиянка Анастасия Захарова, которая на турнире в Лондоне прошла путь от квалификации до второго круга.

Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко, компанию в топ-3 ей составляют американки Коко Гауфф и Джессика Пегула. Китаянка Чжэн Цинвень, дошедшая до полуфинала турнира в Берлине, впервые в карьере стала четвертой ракеткой мира.

Рейтинг WTA от 16 июня:

  1. (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11553 очка
  2. (2). Коко Гауфф (США) — 8083
  3. (3). Джессика Пегула (США) — 6483
  4. (5). Чжэн Цинвень (Китай) — 4853
  5. (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4805
  6. (8). Мэдисон Киз (США) — 4669
  7. (6). Мирра Андреева (Россия) — 4636
  8. (7). Ига Швентек (Польша) — 4618
  9. (10). Эмма Наварро (США) — 3697
  10. (9). Паула Бадоса (Испания) — 3684
    11 (11). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3456
    12 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 3216…
    18 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2378…
    20 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2141…
    28 (28). Анна Калинская (Россия) — 1657…
    40 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1307
    41 (40). Анастасия Потапова (Россия) — 1299…
    54 (56). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1052…
    63 (62). Полина Кудерметова (Россия) — 998…
    71 (70). Анна Блинкова (Россия) — 907…
    87 (83). Камилла Рахимова (Россия) — 786…
    93 (111). Анастасия Захарова (Россия) — 739.