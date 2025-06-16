Мирра Андреева опустилась на седьмое место в рейтинге WTA

В топ-20 также располагаются еще три российские теннисистки: Диана Шнайдер (12), Екатерина Александрова (18) и Людмила Самсонова (20). В топ-100 дебютировала 23-летняя россиянка Анастасия Захарова, которая на турнире в Лондоне прошла путь от квалификации до второго круга.