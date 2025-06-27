Теннис, волейбольная Лига наций, ЧЕ среди женщин по баскетболу: что посмотреть сегодня

½ финала турнира в Истборне (Великобритания). Анастасия Павлюченкова (Россия) — Майя Джойнт (Австралия).
14:00* (время начала может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В Истборне Павлюченкова впервые за 16 месяцев вышла в полуфинал турнира WTA. В четвертьфинале россиянка в трех сетах победила соотечественницу Камиллу Рахимову. За выход в финал Павлюченкова сыграет с австралийкой Майей Джойнт, которая в двух сетах победила другую россиянку — Анну Блинкову. Павлюченкова в последний раз доходила до этой стадии на турнирах WTA в феврале 2024 года в Дохе. В этом сезоне ее лучшим результатом был четвертьфинал Australian Open.
В другом полуфинале Истборна встретятся Александра Эала из Филиппин и ранее представлявшая Россию, а теперь выступающая за Францию Варвара Грачева. В полуфиналах мужского одиночного разряда сыграют Тэйлор Фритц (США) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) и Уго Умбер (Франция) — Дженсон Бруксби (США).
Волейбол (мужчины). Лига наций. Словения — Болгария, предварительный этап
19:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Болгары неудачно провели начало турнира, но в первой встречи второй недели в трех сетах переиграли крепкую сборную Японии. В составе национальной команды Болгарии выступает несколько волейболистов, имеющих опыт выступлений в России. В частности, связующий новосибирского «Локомотива» Симеон Николов.
Сборная Словении в настоящий момент переживает расцвет. На последних трех чемпионатах Европы словенцы завоевывали медали, а на мировом первенстве 2022 года дошли до полуфинала. После 5 туров Лиги наций команда Словении занимает третье место в общей таблице, уступая лишь сборным Бразилии и Польши. В сегодняшнем матче словенцы являются фаворитами, но есть шанс, что болгарским волейболистам удастся навязать свою игру и одержать сенсационную победу.
Чемпионат Европы среди женщин по баскетболу. ½ финала. Франция — Испания и Италия — Бельгия
17:30 и 20:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Француженки и испанки выиграли все матчи в своих группах, а в четвертьфинале были сильнее баскетболисток из Литвы и Чехии, соответственно. Обе сборные входят в число топовых национальных команд на континенте. Сборная Франции с 2009 года на чемпионатах Европы неизменно завоевывает медали, испанки также регулярно участвует в решающих матчах. На минувшем Евро команда Испании дошла до финала, где уступила бельгийкам.
Бельгия — действующий чемпион Европы и планирует повторить свой успех 2023 года. На этот раз в полуфинале команде предстоит сыграть с Италией, для которой выход в такую стадию уже можно считать успехом — в четвертьфинале итальянки лишь в овертайме сломили сопротивление команды Турции. Бывшая центровая российского гранда УГМК Эмма Мессеман собирает все награды в женском баскетболе как на клубном уровне, так и в сборной, являясь MVP прошлого Евробаскета. Сможет ли Бельгия второй год подряд выйти в финал Евро?