Теннис, волейбольная Лига наций, ЧЕ среди женщин по баскетболу: что посмотреть сегодня

Бельгия — действующий чемпион Европы и планирует повторить свой успех 2023 года. На этот раз в полуфинале команде предстоит сыграть с Италией, для которой выход в такую стадию уже можно считать успехом — в четвертьфинале итальянки лишь в овертайме сломили сопротивление команды Турции. Бывшая центровая российского гранда УГМК Эмма Мессеман собирает все награды в женском баскетболе как на клубном уровне, так и в сборной, являясь MVP прошлого Евробаскета. Сможет ли Бельгия второй год подряд выйти в финал Евро?