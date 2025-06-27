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Андреева и Шнайдер узнали соперниц по первому кругу Уимблдона

Состоялась жеребьевка основной сетки Уимблдона — 2025 в женском одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Fred Lee/Getty Images

Первая ракетка России Мирра Андреева в матче первого раунда сыграет против представительницы Египта Маяр Шериф, которая занимает 86-е место в рейтинге WTA. 12-я ракетка мира Диана Шнайдер встретится с Моюкой Учижимой из Японии (72).

Младшая сестра Вероники Кудерметовой Полина в первом круге сыграет против 8-й ракетки мира Иги Швентек из Польши. Сама Вероника встретится с китаянкой Чжу Линь, занимающей 307-е место в мировом рейтинге.

Матчи с участием российских теннисисток в первом круге Уимблдона:

Мирра Андреева — Маяр Шериф;

Диана Шнайдер — Моюка Учижима;

Людмила Самсонова — Майя Джойнт;

Екатерина Александрова — Присцилла Хон;

Анна Калинская — Нина Стоянович;

Анастасия Потапова — Магдалена Френх;

Вероника Кудерметова — Чжу Линь;

Анастасия Павлюченкова — Айла Томлянович;

Полина Кудерметова — Ига Швентек;

Анна Блинкова —Мария Саккари;

Камилла Рахимова — Аои Ито;

Анастасия Захарова — Виктория Азаренко.

Третий в сезоне турнир «Большого шлема» Уимблдон стартует 30 июня в Лондоне. Общий призовой фонд соревнований вырос на 8,2% в сравнении с предыдущим годом: с £50 до £53,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по £3 млн.

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