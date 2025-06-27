Андреева и Шнайдер узнали соперниц по первому кругу Уимблдона

Первая ракетка России Мирра Андреева в матче первого раунда сыграет против представительницы Египта Маяр Шериф, которая занимает 86-е место в рейтинге WTA. 12-я ракетка мира Диана Шнайдер встретится с Моюкой Учижимой из Японии (72).
Младшая сестра Вероники Кудерметовой Полина в первом круге сыграет против 8-й ракетки мира Иги Швентек из Польши. Сама Вероника встретится с китаянкой Чжу Линь, занимающей 307-е место в мировом рейтинге.
Матчи с участием российских теннисисток в первом круге Уимблдона:
Мирра Андреева — Маяр Шериф;
Диана Шнайдер — Моюка Учижима;
Людмила Самсонова — Майя Джойнт;
Екатерина Александрова — Присцилла Хон;
Анна Калинская — Нина Стоянович;
Анастасия Потапова — Магдалена Френх;
Вероника Кудерметова — Чжу Линь;
Анастасия Павлюченкова — Айла Томлянович;
Полина Кудерметова — Ига Швентек;
Анна Блинкова —Мария Саккари;
Камилла Рахимова — Аои Ито;
Анастасия Захарова — Виктория Азаренко.
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» Уимблдон стартует 30 июня в Лондоне. Общий призовой фонд соревнований вырос на 8,2% в сравнении с предыдущим годом: с £50 до £53,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по £3 млн.