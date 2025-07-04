Мирра Андреева: Я стала гораздо лучше играть на траве

«Думаю, я стала гораздо лучше играть на траве. Так что я довольна этим. Мне кажется, я стала немного сильнее и теперь лучше знаю, что нужно делать на корте.



Знаю, чего ожидать от себя в определенные моменты, когда я проигрываю или, наоборот, когда веду в счете. Я также знаю, как буду себя чувствовать и что мне нужно делать, если что-то идет не так.



Так что да, я лучше понимаю себя и свою игру. И я все еще думаю, что у меня есть большой потенциал для роста», — сказала Андреева в интервью после матча для Tennis Channel.