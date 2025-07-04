Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева: Я стала гораздо лучше играть на траве

Первая ракетка России Мирра Андреева высказалась о своем выступлении на Уимблдоне после победы во втором круге турнира.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, Мирра Андреева в матче второго круга Уимблдона обыграла представительницу Италии Лючию Бронцетти в двух сетах со счетом 6:1, 7:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Андреева одержала 34-ю победу в этом году и повторила личный рекорд по количеству побед за сезон, установленный в 2024 году.

«Думаю, я стала гораздо лучше играть на траве. Так что я довольна этим. Мне кажется, я стала немного сильнее и теперь лучше знаю, что нужно делать на корте.

Знаю, чего ожидать от себя в определенные моменты, когда я проигрываю или, наоборот, когда веду в счете. Я также знаю, как буду себя чувствовать и что мне нужно делать, если что-то идет не так.

Так что да, я лучше понимаю себя и свою игру. И я все еще думаю, что у меня есть большой потенциал для роста», — сказала Андреева в интервью после матча для Tennis Channel.

В прошлом году Андреева вылетела в первом раунде соревнований.

В следующем круге россиянка встретится с американкой Хэйли Баптист.

Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон стартовал 30 июня в Лондоне и завершится 13 июля. Общий призовой фонд соревнований вырос на 8,2% в сравнении с предыдущим годом: с £50 до £53,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по £3 млн.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше