Мирра Андреева: Я стала гораздо лучше играть на траве

Напомним, Мирра Андреева в матче второго круга Уимблдона обыграла представительницу Италии Лючию Бронцетти в двух сетах со счетом 6:1, 7:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Андреева одержала 34-ю победу в этом году и повторила личный рекорд по количеству побед за сезон, установленный в 2024 году.
«Думаю, я стала гораздо лучше играть на траве. Так что я довольна этим. Мне кажется, я стала немного сильнее и теперь лучше знаю, что нужно делать на корте.
Знаю, чего ожидать от себя в определенные моменты, когда я проигрываю или, наоборот, когда веду в счете. Я также знаю, как буду себя чувствовать и что мне нужно делать, если что-то идет не так.
Так что да, я лучше понимаю себя и свою игру. И я все еще думаю, что у меня есть большой потенциал для роста», — сказала Андреева в интервью после матча для Tennis Channel.
В прошлом году Андреева вылетела в первом раунде соревнований.
В следующем круге россиянка встретится с американкой Хэйли Баптист.
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон стартовал 30 июня в Лондоне и завершится 13 июля. Общий призовой фонд соревнований вырос на 8,2% в сравнении с предыдущим годом: с £50 до £53,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по £3 млн.