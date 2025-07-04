Новак Джокович оценил свою физическую форму на Уимблдоне

Напомним, в матче второго круга Уимблдона Джокович разгромно обыграл британца Дэниэла Эванса в трех сетах со счетом 6:3, 6:2, 6:0. Матч длился 1 час 49 минут.
Как сообщает Opta Ace. 38-летний Джокович стал самым возрастным теннисистом, сумевшим взять сет со счетом 6:0 в основной сетке мужского одиночного разряда Уимблдона, после американца Джимми Коннорса в 1991 году.
«В прошлом году, особенно в первых кругах, у меня еще были сомнения, выдержит ли колено, смогу ли я скользить и двигаться с привычной свободой. В этом плане разница есть. Сейчас, как очевидно, я не думаю о ноге, и у меня нет каких-то серьезных физических проблем, о которых стоило бы беспокоиться. Конечно, каждый день есть какие-то мелочи, которыми нужно заниматься, но в целом мое тело находится в отличной форме», — приводит слова Джоковича Punto de Break.
В следующем круге Новак Джокович сыграет против своего соотечественника Миомира Кецмановича.
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон завершится в Лондоне 13 июля. Общий призовой фонд соревнований вырос на 8,2% в сравнении с предыдущим годом: с £50 до £53,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по £3 млн.