Новак Джокович оценил свою физическую форму на Уимблдоне

«В прошлом году, особенно в первых кругах, у меня еще были сомнения, выдержит ли колено, смогу ли я скользить и двигаться с привычной свободой. В этом плане разница есть. Сейчас, как очевидно, я не думаю о ноге, и у меня нет каких-то серьезных физических проблем, о которых стоило бы беспокоиться. Конечно, каждый день есть какие-то мелочи, которыми нужно заниматься, но в целом мое тело находится в отличной форме», — приводит слова Джоковича Punto de Break.