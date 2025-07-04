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Мария Шарапова снялась в рекламе пива к Уимблдону

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова появилась в рекламе пива, которое выпустили к Уимблдону.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Шарапова опубликовала рекламный пост в соцсетях с банкой пива известного бренда, которая выполнена в белом цвете с яркими акцентами согласно дизайн-коду Уимблдона.

«По крайней мере, один из нас одет подходяще для Уимблдона», — написала Мария.

Напомним, на Уимблдоне все теннисисты соблюдают дресс-код, выступая в форме белого цвета. В прошлом году организаторы пошли на уступки и разрешили женщинам надевать шорты другого оттенка.

Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон завершится в Лондоне 13 июля. Общий призовой фонд соревнований вырос на 8,2% в сравнении с предыдущим годом: с £50 до £53,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по £3 млн.

Мария Шарапова — самая титулованная российская теннисистка. Она выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе пять турниров Большого шлема. Также Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года. С 2005 по 2012 год спортсменка пять раз возглавляла одиночный рейтинг WTA, проведя в статусе первой ракетки мира 21 неделю. В феврале 2020 года Шарапова объявила о завершении карьеры. В июле 2024 года спортивный телеканал ESPN включил Марию в список лучших теннисисток XXI века.