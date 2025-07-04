Синнер раскрыл причины увольнения из команды экс-тренеров Новака



— Нет, конкретной причины нет. Могу вас заверить, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. Думаю, случаются моменты, когда нужно попробовать что-то другое. До сих пор я был доволен. Даже выход в финал на «Ролан Гаррос» — это большая цель, независимо от результата, — приводит слова Синнера ilNapolista со ссылкой на Corriere della Sera.