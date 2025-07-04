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Синнер раскрыл причины увольнения из команды экс-тренеров Новака

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, почему его команду покинули экс-тренеры Новака Джоковича Марко Паничи и Улисес Бадио.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Richard Pelham/Getty Images

Напомним, об увольнении специалистов стало известно накануне старта Уимблдона. Тренер по физической подготовке Паничи и физиотерапевт Бадио вошли в команду Синнера в сентябре 2024 года. Ранее они долгое время работали с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем.

— Я ищу людей, подходящих и для всех членов моей команды, в том числе по стилю общения, чтобы группа работала. Ищу честных людей, которым можно доверять, как и во всех других сферах жизни.

— Паничи и Бадио не соответствовали этому? Или не создавали гармонии?


— Я этого не говорил, и это не причина. Просто отвечал на другой вопрос. Я имел в виду, что это важные качества, но не единственные.

— Есть ли конкретные причины, которые побудили вас к изменениям?


— Нет, конкретной причины нет. Могу вас заверить, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. Думаю, случаются моменты, когда нужно попробовать что-то другое. До сих пор я был доволен. Даже выход в финал на «Ролан Гаррос» — это большая цель, независимо от результата, — приводит слова Синнера ilNapolista со ссылкой на Corriere della Sera.

В третьем круге Уимблдона Синнер сыграет против испанца Педро Мартинеса. В прошлом году итальянец дошел до четвертьфинала, где уступил россиянину Даниилу Медведеву.

Уимблдон завершится в Лондоне 13 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет рекордные £53,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по £3 млн.


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