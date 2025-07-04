Павлюченкова пробилась в четвертый круг Уимблдона

50-я ракетка мира Павлюченкова встречалась с четырехкратной победительницей турниров Большого шлема Наоми Осакой из Японии. Матч завершился победой россиянки в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Девушки провели на корте 2 часа 3 минуты.
В следующем круге Павлюченкова сыграет с победительницей матча между француженкой Диан Парри и Сонай Картал из Великобритании.
В live-рейтинге 34-летняя россиянка уже поднялась на 35-е место. Лучшим результатом Павлюченковой на Уимблдоне является выход в ¼ финала в 2016 году.
В интервью на корте Анастасия отметила, что матч был очень сложный. Она похвалила подачу Осаки, которая сделала 15 эйсов.
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон завершится в Лондоне 13 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет рекордные £53,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по £3 млн.