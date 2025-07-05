Очередной матч Андреевой и две яркие афиши клубного ЧМ: что посмотреть сегодня

Теннис. Уимблдон. Женщины. 3-й круг. Дарья Касаткина (Австралия, 18) — Людмила Самсонова (Россия, 19)
13:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
На Уимблдонском корте сегодня сойдутся две российские теннисистки, но есть нюанс. Сменившая спортивное гражданство Касаткина начала сезон на траве с череды неудач, но наконец смогла найти себя на Уимблдоне, выиграв два подряд матча. После тяжелого старта и пяти поражений в первых кругах последних турниров, она пытается вернуть ту форму, которая позволила ей в прошлом сезоне дойти до шести финалов WTA. Самсонова, напротив, проводит отличный сезон — полуфиналы в Берлине и Аделаиде, финал в Страсбурге и стабильная игра на «Шлемах», включая выход в четвертый круг Ролан Гаррос. В этом турнире она уверенно прошла своих соперниц и выглядит более стабильной на данный момент, уложив все победы в два сета. С Касаткиной так легко не будет, но Самсонова в текущей форме должна проходить дальше.
Теннис. Уимблдон. Женщины. 3-й круг. Мирра Андреева (Россия, 7) — Хейли Баптист (США, 56)
15:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Первая ракетка России уверенно движется к повторению своего лучшего результата на Уимблдоне — четвертого круга. После непростого второго раунда против Лючии Бронцетти, где россиянка отыграла два сетбола, она сохранила статус фаворита, уже имея за плечами титулы в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также три четвертьфинала подряд на грунте. Несмотря на не самый яркий старт травяного сезона, Мирра набрала нужный ритм на мэйджоре. Ее соперница проводит дебютный Уимблдон и добыла две волевые победы. Учитывая уверенность и класс Андреевой, именно она выходит на корт фаворитом, но Баптист доказала, что способна удивлять.
Футбол. Клубный чемпионат мира. ¼ финала. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Бавария» (Германия)
19:00. Где смотреть: Okko.
Ранний матч на клубном ЧМ и какая афиша — действующий победитель Лиги чемпионов против двукратного триумфатора турнира. Ремейк финала Лиги чемпионов пятилетней давности. Парижане после впечатляющей разгромной победы над «Интер Майами» в ⅛ финала продемонстрировали мощь атаки и надежность в обороне, ограничивая соперников по ожидаемым голам и ударам. «Бавария» выиграла у парижан четыре последние очные встречи и наверняка настроена продолжить эту серию. Многое в этой встрече будет завязано на Харри Кейне и его способности создавать моменты и реализовывать их в условиях жесткой и плотной обороны. Эта встреча обещает стать ярким противостоянием игроков мирового уровня и дуэлью тренерских идей, что гарантирует нам зрелищный футбол и обилие борьбы до самого финального свистка.
Футбол. Клубный чемпионат мира. ¼ финала. «Реал Мадрид» (Испания) — «Боруссия Дортмунд» (Германия)
23:00. Где смотреть: Okko.
Недавно президент «Реала» Флорентино Перес дал понять, что клуб относится к клубному ЧМ как к Лиге чемпионов. А значит задача проста — победа, и до нее осталось сделать три шага. Противостояние «Реала» и «Боруссии» уже стало лигочемпионской классикой — за последние 16 лет команды встречались 13 раз. И хотя баланс в этих встречах в пользу мадридцев, дортмундцы не раз доставляли им серьезные проблемы. Команда Хаби Алонсо быстро адаптировалась к турниру, выдав серию из двух сухих побед подряд над европейскими командами. Дортмунд тоже оставил в целом приятное впечатление. Вишенкой предстоящей игры станет противостояние братьев Беллингемов — для Джуда и Джоба это будет особенный матч, ведь возможность сыграть друг против друга на таком уровне выпадает крайне редко. И если уровень Джуда мы все отлично представляем, то для Джоба это будет первый настоящий шанс громко заявить о себе на весь футбольный мир.