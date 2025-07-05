Очередной матч Андреевой и две яркие афиши клубного ЧМ: что посмотреть сегодня

Недавно президент «Реала» Флорентино Перес дал понять, что клуб относится к клубному ЧМ как к Лиге чемпионов. А значит задача проста — победа, и до нее осталось сделать три шага. Противостояние «Реала» и «Боруссии» уже стало лигочемпионской классикой — за последние 16 лет команды встречались 13 раз. И хотя баланс в этих встречах в пользу мадридцев, дортмундцы не раз доставляли им серьезные проблемы. Команда Хаби Алонсо быстро адаптировалась к турниру, выдав серию из двух сухих побед подряд над европейскими командами. Дортмунд тоже оставил в целом приятное впечатление. Вишенкой предстоящей игры станет противостояние братьев Беллингемов — для Джуда и Джоба это будет особенный матч, ведь возможность сыграть друг против друга на таком уровне выпадает крайне редко. И если уровень Джуда мы все отлично представляем, то для Джоба это будет первый настоящий шанс громко заявить о себе на весь футбольный мир.