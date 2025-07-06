⅛ финала Уимблдона и финал Золотого Кубка: что посмотреть сегодня

Клубный чемпионат мира ушел на паузу, уступив место классическому противостоянию США и Мексики. Команды в восьмой раз сыграют между собой в финале Золотого кубка: мексиканцы выиграли пять матчей, но американцы играют на родной земле через два дня после Дня Независимости и, к тому же, защищают титул. Из-за клубного ЧМ «звезднополосатые» выступают на турнире не в оптимальном составе, но для Маурисио Почеттино это возможность посмотреть ближайший резерв и дать ему опыт больших матчей в преддверии домашнего чемпионата мира. Еще одна причина обратить внимание на эту игру — 16-летний Хильберто Мора, чья голевая передача в матче с Гондурасом вывела мексиканцев в финал. Возможно, мы прямо сейчас наблюдаем за рождением большого игрока. В общем, если хотите посмотреть демо-версию ЧМ-2026 — не проходите мимо этой игры.