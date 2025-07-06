⅛ финала Уимблдона и финал Золотого Кубка: что посмотреть сегодня

Теннис. Уимблдон. Мужчины. 4-й круг. Карен Хачанов (Россия, 20) — Камиль Майхшак (Польша, 109)
13:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Хачанов вытащил тяжелый пятисетовый бой с Боржешем, в очередной раз доказав, что даже без яркой игры он умеет добиваться результата за счет опыта, выносливости и характера. Россиянин стабильно берет своё против соперников ниже рангом — как раз таких, как Майхшак, который впервые в карьере пробился во вторую неделю Большого шлема. За Кареном остались все три личные встречи, в том числе и на траве. Нужно пользоваться благосклонностью турнирной сетки, оформлять четвертую победу и выходить в четвертьфинал и повторить свое лучшее достижение на Уимблдоне.
Теннис. Уимблдон. Женщины. Пары. 3-й круг. Сорана Кирстя (Румыния) / Анна Калинская (Россия) — Мирра Андреева (Россия) / Диана Шнайдер (Россия)
14:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Сразу три россиянки выйдут на один корт Уимблдона. Кирстя и Калинская встали в пару совсем недавно, но пока идут без поражений, выиграв семь матчей из семи. Напрашивается вопрос, а кто же их остановит? Хорошие шансы на это есть у Андреевой и Шнайдер — за год МиДи наиграли вместе более 40 игр, выиграли два турнира и зарекомендовали себя как одна из сильнейших пар в туре. Возможно, уже пора подкреплять этот статус победой на турнире Большого шлема — и матч с Кирстя и Калинской станет для них важным шагом на этом пути.
Теннис. Уимблдон. Женщины. 4-й круг. Сонай Картал (Великобритания, 51) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 50)
15:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Уимблдонская сетка столкнула в ⅛ финала 50-ю и 51-ю ракетки мира. Британка проводит пока свой лучший мэйджор в карьере, выбив в первом круге мощную Елену Остапенко. Павлюченкова уже в 16-й раз выступает на Уимблдоне, но только во второй раз она смогла добраться до второй недели турнира. С каждым новым кругом уровень ее соперников повышался, но опытная россиянка уверенно справлялась с вызовами. Теперь ей предстоит сразиться с теннисисткой, которую будут гнать вперед родные трибуны. Букмекеры выдают абсолютно равную линию на этот матч, а значит фаворита здесь нет и встреча будет крайне интересной.
Теннис. Уимблдон. Мужчины. 4-й круг. Андрей Рублев (Россия, 14) — Карлос Алькарас (Испания, 2)
18:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Можно сказать, что Рублев уже выполнил свой минимум на Уимблдоне. Россиянин стабильно добирается до второй недели мэйджоров, а затем начинаются высокоранговые соперники, которые становятся для него непреодолимым барьером — 0−10 и 2:30 по сетам против игроков из топ-5. Двукратный чемпион Уимблдона Карлос Алькарас — еще одно тяжелейшее препятствие. Испанец находится в великолепной форме и не знает поражений на протяжении двух с половиной месяцев, но при этом уже давал слабину на этом турнире, отдав три сета ветеранам тенниса Фоньини и Штруффу. Рублеву вряд ли удастся выйти в четвертьфинал, но вот попытаться зацепить один или два сета — вполне реально.
Футбол. Золотой кубок КОНКАКАФ. Финал. США — Мексика
02:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Клубный чемпионат мира ушел на паузу, уступив место классическому противостоянию США и Мексики. Команды в восьмой раз сыграют между собой в финале Золотого кубка: мексиканцы выиграли пять матчей, но американцы играют на родной земле через два дня после Дня Независимости и, к тому же, защищают титул. Из-за клубного ЧМ «звезднополосатые» выступают на турнире не в оптимальном составе, но для Маурисио Почеттино это возможность посмотреть ближайший резерв и дать ему опыт больших матчей в преддверии домашнего чемпионата мира. Еще одна причина обратить внимание на эту игру — 16-летний Хильберто Мора, чья голевая передача в матче с Гондурасом вывела мексиканцев в финал. Возможно, мы прямо сейчас наблюдаем за рождением большого игрока. В общем, если хотите посмотреть демо-версию ЧМ-2026 — не проходите мимо этой игры.