Балетный трюк для идеальной талии: стойка, которая моментально делает живот плоским

Спортсменки и балерины даже в повседневной жизни выглядят собранно и подтянуто, словно только что сошли со сцены. Секрет не в жестких тренировках и не в ограничениях, а в особой привычке держать тело — в стойке, которая активирует глубокие мышцы и визуально «подтягивает» живот. Она разгружает поясницу, улучшает осанку и делает силуэт более вытянутым всего за несколько секунд. И хорошая новость: этому может научиться любая — достаточно немного потренироваться у зеркала.
Как выглядит эта стойка и за счет чего она работает
Чтобы повторить стойку, нужно чуть согнуть колени, аккуратно подать таз вперед, подтянуть нижний пресс и расправить грудную клетку, будто невидимая нить вытягивает вверх. В этом положении включаются мышцы-стабилизаторы, которые обычно не работают в повседневной жизни. Они подтягивают корпус, разгружают поясницу и делают осанку прямой — а живот моментально становится визуально плоским.
Эта привычка живет в балете и гимнастике: у танцовщиц и спортсменок она доведена до автоматизма, поэтому они всегда выглядят собранно. В соцсетях, например, Настя Лименько — ведущая солистка Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко — показывает, как всего одно движение меняет силуэт: стоит ей встать в привычную стойку, и живот будто исчезает.
Кто из звезд ей пользуется — и как научиться
Мария Шарапова всегда выходила на корт, слегка согнув колени, с напряженным прессом и ровной спиной — эта стойка помогала ей сохранять баланс и выглядеть собранной. А балерина Диана Вишнева признавалась в интервью, что в этой позе телу легче находить равновесие и даже просто стоять становится комфортнее.
Попробовать может любая: подойдите к зеркалу, чуть согните колени, втяните живот, подайте таз вперед и расправьте грудь. Плечи опустите, не сутультесь. Уже через 10 секунд в такой позиции видно, как меняется силуэт. Если повторять стойку регулярно, она войдет в привычку — и живот будет выглядеть подтянутым даже без усилий.