Балетный трюк для идеальной талии: стойка, которая моментально делает живот плоским

Иногда дело не в диетах и тренировках — а всего лишь в том, как вы стоите. Балерины и спортсменки используют простую стойку, которая мгновенно делает живот визуально плоским и силуэт стройнее.

Екатерина Уварова
Автор Спорт Mail
Мария Шарапова пользуется приемом, который делает живот плоским.
Источник: Соцсети

Спортсменки и балерины даже в повседневной жизни выглядят собранно и подтянуто, словно только что сошли со сцены. Секрет не в жестких тренировках и не в ограничениях, а в особой привычке держать тело — в стойке, которая активирует глубокие мышцы и визуально «подтягивает» живот. Она разгружает поясницу, улучшает осанку и делает силуэт более вытянутым всего за несколько секунд. И хорошая новость: этому может научиться любая — достаточно немного потренироваться у зеркала.

Как выглядит эта стойка и за счет чего она работает

Коллаж фотографий балерины Анастасии Лименько
Немного согните колени, подайте таз вперед, напрягите пресс — и живот сразу выглядит подтянутым, как показывает балерина Настя Лименько.Источник: Соцсети

Чтобы повторить стойку, нужно чуть согнуть колени, аккуратно подать таз вперед, подтянуть нижний пресс и расправить грудную клетку, будто невидимая нить вытягивает вверх. В этом положении включаются мышцы-стабилизаторы, которые обычно не работают в повседневной жизни. Они подтягивают корпус, разгружают поясницу и делают осанку прямой — а живот моментально становится визуально плоским.

Эта привычка живет в балете и гимнастике: у танцовщиц и спортсменок она доведена до автоматизма, поэтому они всегда выглядят собранно. В соцсетях, например, Настя Лименько — ведущая солистка Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко — показывает, как всего одно движение меняет силуэт: стоит ей встать в привычную стойку, и живот будто исчезает.

Кто из звезд ей пользуется — и как научиться

Коллаж фотографий Марии Шараповой и Дианы Вишневой, использующих технику балерин
Даже такие звезды как Шарапова и Вишнева используют эту простую стойку и в профессии, и в жизни.Источник: Соцсети

Мария Шарапова всегда выходила на корт, слегка согнув колени, с напряженным прессом и ровной спиной — эта стойка помогала ей сохранять баланс и выглядеть собранной. А балерина Диана Вишнева признавалась в интервью, что в этой позе телу легче находить равновесие и даже просто стоять становится комфортнее.

Попробовать может любая: подойдите к зеркалу, чуть согните колени, втяните живот, подайте таз вперед и расправьте грудь. Плечи опустите, не сутультесь. Уже через 10 секунд в такой позиции видно, как меняется силуэт. Если повторять стойку регулярно, она войдет в привычку — и живот будет выглядеть подтянутым даже без усилий.

