Миллионы под ударом: 10 самых высокооплачиваемых теннисисток в истории

10 место. Анжелика Кербер. $32 519 180
Бывшая первая ракетка мира и победительница трех турниров «Большого шлема» из Германии Анжелика Кербер занимает 10-е место по призовым в истории женского тенниса. В 2016 году Кербер стала победительницей Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата США. Спустя два года немецкая спортсменка выиграла Уимблдон. Кербер сотрудничала с такими брендами, как Adidas, Porsche, Rolex и Generali. Особое место занимает партнерство с немецким автогигантом Porsche — она долгое время была лицом рекламных кампаний бренда.
9 место. Арина Соболенко. $ 36 082 811
Действующая первая ракетка мира и победительница трех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Арина Соболенко из Беларуси одна из немногих в списке, кто является действующей теннисисткой, а значит к концу сезона она может увеличить сумму призовых. Девушка зарабатывает не только на корте, но и за его пределами. Арина сотрудничает с Nike, Wilson и другими компаниями. Недавно 27-летняя теннисистка стала амбассадором бренда часов класса «люкс» Audemars Piguet.
8 место. Каролин Возняцки. $36 441 868
Победительница Открытого чемпионата Австралии-2018 из Дании Каролин Возняцки добилась впечатляющих результатов на корте и за его пределами. Возняцки — одна из самых «коммерчески удобных» теннисисток. Ее модельная внешность и харизма привлекли внимание крупных мировых брендов. В разное время она представляла Adidas, Rolex, Babolat, Turkish Airlines, Stella McCartney и другие бренды.
7 место. Петра Квитова. $37 454 150
Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова из Чехии держится в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисисток с 2011 года. Тогда она впервые завоевала титул на Уимблдоне. Помимо призовых, она сотрудничала с такими брендами, как Nike, Wilson, TAG Heuer, UniCredit Bank и ALO Diamonds, демонстрируя образ сильной и элегантной спортсменки.
6 место. Виктория Азаренко. $38 532 860
Виктория Азаренко из Беларуси — бывшая первая ракетка мира и победительница двух турниров «Большого шлема». Призовые Азаренко превышают $38 млн, что делает ее одной из самых высокооплачиваемых теннисисток в истории. На пике своей популярности она заключала рекламные контракты с Nike, Wilson, Rolex, Red Bull и Citizen, а также появлялась в медиа как лицо крупных кампаний, подчеркивая силу характера и универсальность имиджа.
5 место. Мария Шарапова. $38 777 962
Мария Шарапова — самая титулованная российская теннисистка. Она выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе пять турниров Большого шлема. С 2005 по 2012 год спортсменка пять раз возглавляла одиночный рейтинг WTA, проведя в статусе первой ракетки мира 21 неделю. В июле 2024 года спортивный телеканал ESPN включил Марию в список лучших теннисисток XXI века.
Шарапова — одна из самых коммерчески успешных спортсменок всех времен. Она заработала более 38 миллионов долларов призовыми, но настоящие деньги пришли из бизнеса и рекламы. Шарапова много лет подряд возглавляла рейтинги Forbes как самая высокооплачиваемая спортсменка мира. Она заключала многомиллионные контракты с Nike, Head, Tag Heuer, Evian, Porsche и Canon, а также основала собственный бренд конфет Sugarpova, который стал успешным бизнес-проектом.
4 место. Симона Халеп. $40 236 618
Симона Халеп, румынская звезда, прославилась благодаря своей выносливости и бойцовскому характеру. Она завоевала два титула «Большого шлема», а в 2017 году возглавила рейтинг WTA. За карьеру Халеп заработала более $40 млн призовыми, войдя в десятку самых успешных теннисисток по этому показателю. Она долгое время удерживала третью строчку рейтинга, но совсем недавно опустилась на 4-е место. Ее коммерческий успех дополняли контракты с Nike, Wilson, Hublot, Mercedes-Benz Romania и Avon, благодаря которым она стала одной из самых узнаваемых спортсменок Восточной Европы.
3 место. Ига Швентек. $40 523 198
12 июля 2025 года польская спортсменка Ига Швентек выиграла свой шестой титул на турнирах «Большого шлема», победив на Уимблдоне. Благодаря этому она вошла в топ-3 по призовым за всю историю женского тенниса. 24-летняя Швентек, как и Соболенко, может существенно увеличить свой заработок до конца сезона. Она уже заключила спонсорские соглашения с такими компаниями, как Tecnifibre, Rolex, OSHEE, LEGO, Lancôme и другими, а в 2023 году подписала эксклюзивный контракт с On, спортивным брендом, соучредителем которого является легендарный Роджер Федерер.
2 место. Винус Уильямс. $42 648 578
Винус Уильямс, старшая из легендарного дуэта сестер Уильямс, — не просто чемпионка, а икона стиля и предприниматель. Обладательница семи титулов «Большого шлема» в одиночном разряде и четырехкратная олимпийская чемпионка, Винус заработала около $43 млн призовыми, став одной из самых успешных спортсменок в истории. Но главное ее достижение — коммерческая империя вне корта. Она сотрудничала с Nike, Wilson, Tide, Ralph Lauren, Lacoste, а также основала собственную марку одежды EleVen и дизайн-студию V Starr Interiors, специализирующуюся на архитектуре и интерьерах.
1 место. Серена Уильямс. $94 816 730
Серена Уильямс — одна из величайших теннисисток в истории, чья карьера стала эталоном спортивного и коммерческого успеха. На корте она завоевала 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде. За свою карьеру Серена заработала более $94 млн призовыми — рекорд среди женщин в истории тенниса.
Но основные финансовые успехи пришли за пределами корта. Уильямс сотрудничала с гигантами вроде Nike, Gatorade, Wilson, Pepsi, Audemars Piguet, Lincoln и IBM, заключая многомиллионные контракты.