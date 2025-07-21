Миллионы под ударом: 10 самых высокооплачиваемых теннисисток в истории

Симона Халеп, румынская звезда, прославилась благодаря своей выносливости и бойцовскому характеру. Она завоевала два титула «Большого шлема», а в 2017 году возглавила рейтинг WTA. За карьеру Халеп заработала более $40 млн призовыми, войдя в десятку самых успешных теннисисток по этому показателю. Она долгое время удерживала третью строчку рейтинга, но совсем недавно опустилась на 4-е место. Ее коммерческий успех дополняли контракты с Nike, Wilson, Hublot, Mercedes-Benz Romania и Avon, благодаря которым она стала одной из самых узнаваемых спортсменок Восточной Европы.