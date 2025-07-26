«Краснодар» — «Локо», UFC и матч Калинской: что посмотреть сегодня

«Краснодар» впервые в истории проводит сезон в статусе чемпиона России. «Локомотив» в сезоне-2024/25 занял шестое место в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова усилила линию нападения, подписав Зелимхана Бакаева, Александра Руденко и Николая Комличенко. «Краснодар» также усилил несколько позиций и сохранил лидеров Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна. Кто по итогам встречи заработает три очка? Ответ узнаем этим вечером.