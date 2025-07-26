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«Краснодар» — «Локо», UFC и матч Калинской: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях субботы, 26 июля, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Теннис. Женщины. Вашингтон. ½ финала. Анна Калинская (Россия, 48) — Эмма Радукану (Великобритания, 46)

23:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

48-я ракетка мира Анна Калинская попробует пробиться в финал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне. Россиянка встретится с представительницей Великобритании Эммой Радукану, которая занимает 46-е место в мировом рейтинге.

Ранее теннисистки не встречались на корте. На прошедшем Уимблдоне Калинская вылетела во втором раунде, проиграв датчанке Кларе Таусон. Победительница Открытого чемпионата США Радукану завершила выступление на Уимблдоне в третьем круге, уступив Арине Соболенко. Кто из спортсменок будет бороться за титул?

Волейбол. Лига наций. Женщины. ½ финала. Италия — Польша и Бразилия — Япония

17:00 и 21:00. Где смотреть: Окко Спорт.

Одна из самых титулованных сборных Лиги наций Италия сыграет с Польшей в полуфинале турнира. Итальянские волейболистки являются действующими победительницами соревнований. В прошлом году в финале они обыграли Японию. Польша, в свою очередь, заняла третье место.

В другом полуфинале встретятся Бразилия и Япония. Бразильские волейболистки ни разу в истории не выигрывали Лигу наций. Национальная команда Бразилии трижды останавливалась в шаге от золота. Смогут ли бразильянки вновь пройти в финал и бороться за медали высшей пробы? Ответ узнаем уже скоро.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м

13:55. Где смотреть: «Матч ТВ».

Двукратная чемпионка Европы Кристина Ильиных выступит в финале чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре в прыжках в воду с метрового трамплина. Россиянка пробилась в решающую стадию с 10-го места, набрав 244,7 балла.

В активе сборной России 8 наград на этом чемпионате мира, в том числе три золота. У Ильиных есть шанс побороться за награды и подняться на пьедестал почета.

Смешанные единоборства. Турнир UFC on ABC 9. Бои Шары Буллета и Петра Яна

23:00 и 23:30. Где смотреть: «Матч ТВ».

31-летний российский боец UFC, выступающим в среднем весе, Шара Буллет проведет поединок против представителя Канады Марка-Андре Баррио. В последнем бою, который состоялся 1 февраля на турнире UFC Fight NIght 250 в Эр-Рияде, Шара проиграл британцу Майклу Пейджу. Баррио, в свою очередь, в мае победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Бруно Силву.

Еще один россиянин, экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян сразится с американцем Маркусом Макги. Ян провел последний поединок в ноябре 2024 года, победив бразильца Дейвисона Фигейреду на турнире UFC Fight Night 248. 35-летний Макги идет на серии из четырех побед.

Футбол. 2-й тур РПЛ. «Краснодар» — «Локомотив»

18:45. Где смотреть: «Матч ТВ».

Центральный матч 2-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдет на домашнем поле быков. Команда Мурада Мусаева в первом туре крупно обыграла «Пари НН» со счетом 3:0. «Локомотив», в свою очередь, с таким же счетом одержал победу над «Сочи».

«Краснодар» впервые в истории проводит сезон в статусе чемпиона России. «Локомотив» в сезоне-2024/25 занял шестое место в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова усилила линию нападения, подписав Зелимхана Бакаева, Александра Руденко и Николая Комличенко. «Краснодар» также усилил несколько позиций и сохранил лидеров Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна. Кто по итогам встречи заработает три очка? Ответ узнаем этим вечером.