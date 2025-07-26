«Краснодар» — «Локо», UFC и матч Калинской: что посмотреть сегодня

Теннис. Женщины. Вашингтон. ½ финала. Анна Калинская (Россия, 48) — Эмма Радукану (Великобритания, 46)
23:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
48-я ракетка мира Анна Калинская попробует пробиться в финал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне. Россиянка встретится с представительницей Великобритании Эммой Радукану, которая занимает 46-е место в мировом рейтинге.
Ранее теннисистки не встречались на корте. На прошедшем Уимблдоне Калинская вылетела во втором раунде, проиграв датчанке Кларе Таусон. Победительница Открытого чемпионата США Радукану завершила выступление на Уимблдоне в третьем круге, уступив Арине Соболенко. Кто из спортсменок будет бороться за титул?
Волейбол. Лига наций. Женщины. ½ финала. Италия — Польша и Бразилия — Япония
17:00 и 21:00. Где смотреть: Окко Спорт.
Одна из самых титулованных сборных Лиги наций Италия сыграет с Польшей в полуфинале турнира. Итальянские волейболистки являются действующими победительницами соревнований. В прошлом году в финале они обыграли Японию. Польша, в свою очередь, заняла третье место.
В другом полуфинале встретятся Бразилия и Япония. Бразильские волейболистки ни разу в истории не выигрывали Лигу наций. Национальная команда Бразилии трижды останавливалась в шаге от золота. Смогут ли бразильянки вновь пройти в финал и бороться за медали высшей пробы? Ответ узнаем уже скоро.
Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м
13:55. Где смотреть: «Матч ТВ».
Двукратная чемпионка Европы Кристина Ильиных выступит в финале чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре в прыжках в воду с метрового трамплина. Россиянка пробилась в решающую стадию с 10-го места, набрав 244,7 балла.
В активе сборной России 8 наград на этом чемпионате мира, в том числе три золота. У Ильиных есть шанс побороться за награды и подняться на пьедестал почета.
Смешанные единоборства. Турнир UFC on ABC 9. Бои Шары Буллета и Петра Яна
23:00 и 23:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
31-летний российский боец UFC, выступающим в среднем весе, Шара Буллет проведет поединок против представителя Канады Марка-Андре Баррио. В последнем бою, который состоялся 1 февраля на турнире UFC Fight NIght 250 в Эр-Рияде, Шара проиграл британцу Майклу Пейджу. Баррио, в свою очередь, в мае победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Бруно Силву.
Еще один россиянин, экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян сразится с американцем Маркусом Макги. Ян провел последний поединок в ноябре 2024 года, победив бразильца Дейвисона Фигейреду на турнире UFC Fight Night 248. 35-летний Макги идет на серии из четырех побед.
Футбол. 2-й тур РПЛ. «Краснодар» — «Локомотив»
18:45. Где смотреть: «Матч ТВ».
Центральный матч 2-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдет на домашнем поле быков. Команда Мурада Мусаева в первом туре крупно обыграла «Пари НН» со счетом 3:0. «Локомотив», в свою очередь, с таким же счетом одержал победу над «Сочи».
«Краснодар» впервые в истории проводит сезон в статусе чемпиона России. «Локомотив» в сезоне-2024/25 занял шестое место в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова усилила линию нападения, подписав Зелимхана Бакаева, Александра Руденко и Николая Комличенко. «Краснодар» также усилил несколько позиций и сохранил лидеров Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна. Кто по итогам встречи заработает три очка? Ответ узнаем этим вечером.