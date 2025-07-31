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Калинская вышла в третий круг турнира в Монреале

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Монреале.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

31-я ракетка мира Калинская встречалась с правительницей Бельгии Элизе Мертенс, которая занимает 22-е место в мировом рейтинге. Россиянка одержала победу в трех сетах со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 6:2. Спортсменки провели на корте 2 часа 23 минуты.

За выход в ⅛ финала Калинская поборется с представительницей Украины Элиной Свитолиной. 13-я ракетка мира Свитолина обыграла в матче второго круга другую россиянку Камиллу Рахимову.

Напомним, на минувшей неделе 26-летняя Калинская дошла до финала на турнире категории WTA 500 в Вашингтоне. Теннисистка не смогла завоевать первый титул в карьере на уровне WTA, уступив в решающем матче Лейле Фернандес из Канады.

В другом матче дня 30-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг соревнований в Монреале. В матче второго раунда Павлюченкова проиграла представительнице Германии Еве Лис. В следующем круге Лис сыграет с победительницей Уимблдона-2025 Игой Швентек из Польши.

Турнир категории WTA 1000 в Монреале завершится 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 5,1 млн. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула.