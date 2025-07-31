Калинская вышла в третий круг турнира в Монреале

Напомним, на минувшей неделе 26-летняя Калинская дошла до финала на турнире категории WTA 500 в Вашингтоне. Теннисистка не смогла завоевать первый титул в карьере на уровне WTA, уступив в решающем матче Лейле Фернандес из Канады.