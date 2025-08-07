Кокорин против Николича, Чалов и Оздоев в ЛЕ, важнейший финал для Хачанова: что смотреть сегодня

В первом круге «тысячника» в Цинциннати Вероника Кудерметова встретится с первой ракеткой Нидерландов Сюзан Ламенс, предпочитающей агрессивный, силовой стиль игры. Россиянка набрала хорошую форму и неплохо показала себя на турнире в Монреале, сумев зацепить сет в матче со второй ракеткой мира Коко Гауфф. Хард — профильное покрытие Кудерметовой, и она на классе должна уверенно проходить во второй круг, где ее уже ждет Белинда Бенчич. Главное, не повторять ошибок младшей сестры Полины, которую Ламенс обыграла в Монреале полторы недели назад.