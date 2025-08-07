Кокорин против Николича, Чалов и Оздоев в ЛЕ, важнейший финал для Хачанова: что смотреть сегодня

Теннис. WTA-1000. Цинциннати (США). Женщины. 1-й круг. Сюзан Ламенс (Нидерланды, 64) — Вероника Кудерметова (Россия, 42)
17:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В первом круге «тысячника» в Цинциннати Вероника Кудерметова встретится с первой ракеткой Нидерландов Сюзан Ламенс, предпочитающей агрессивный, силовой стиль игры. Россиянка набрала хорошую форму и неплохо показала себя на турнире в Монреале, сумев зацепить сет в матче со второй ракеткой мира Коко Гауфф. Хард — профильное покрытие Кудерметовой, и она на классе должна уверенно проходить во второй круг, где ее уже ждет Белинда Бенчич. Главное, не повторять ошибок младшей сестры Полины, которую Ламенс обыграла в Монреале полторы недели назад.
Футбол. Лига конференций. Квалификация. 3-й раунд. «Арис» (Кипр) — АЕК (Греция)
20:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В межсезонье обе команды сменили главных тренеров — «Арис» возглавил 39-летний белорус Артем Радьков, а АЕК выманил из ЦСКА Марко Николича. Кипрский клуб провел скомканную предсезонку, что, впрочем, не помешало пройти во втором отборочном раунде «Академию Пушкаша» (3:2, 2:0). Александр Кокорин отыграл в этих матчах чуть более 100 минут, но особо ничем не запомнился. Кажется, роль 34-летнего россиянина в клубе становится все менее заметной.
Что касается АЕКа, то они хорошо проявили себя в товарищеских матчах, но в квалификации с трудом прошли израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы (0:0, 1:0). Новая команда Николича выглядит солиднее, особенно за счет громких имен в составе: Стракоша, Вида, Пинеда, Ламела, Марсьяль и Йович. Опыт и класс этих игроков дают АЕКу ощутимое преимущество, однако в родных стенах киприоты все равно постараются навязать борьбу.
Футбол. Лига Европы. Квалификация. 3-й раунд. ПАОК (Греция) — «Вольфсберг» (Австрия)
20:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева начинает сезон с отборочных матчей Лиги Европы, где их соперником станет «Вольфсберг». Австрийский клуб неудачно стартовал в чемпионате, проиграв дома в стартовом утре «Альтаху» (0:2). ПАОК уверенно играет дома и с февраля не знает поражений на своем поле. Учитывая ощутимую разницу в классе команд, греческий клуб должен уже в первой игре снять все вопросы об итогах этого противостояния. Надеемся, что российские футболисты внесут в это весомый вклад.
Футбол. Лига Европы. Квалификация. 3-й раунд. «Панатинаикос» (Греция) — «Шахтер» (Украина)
21:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
«Панатинаикос», ведомый бывшим тренером «Спартака» Руем Виторией, вылетел из квалификации ЛЧ, уступив «Рейнджерс» (0:2, 1:1). «Шахтер» успешно прошел два раунда в отборе Лиги Европы, пройдя финский «Ильвес» (6:0, 0:0) и турецкий «Бешикташ» (4:2, 2:0). За «горняков» традиционно играет много легионеров — так, в последнем матче на поле в старте вышли сразу семь бразильцев. Примечательно, что их силами были забиты все 12 мячей. Руководит этим украино-бразильским ансамблем легенда турецкого футбола Арда Туран.
Букмекеры оценивают шансы команд в предстоящей встречи как абсолютно равные. «Панатинаикосу» даже при факторе родного поля будет крайне непросто — в Лиге Европы «зеленые» проиграли семь из последних десяти домашних встреч. При этом грекам нужно добывать результат дома и придется ввязываться в открытую игру, которую зачастую предлагает своим соперникам «Шахтер». Есть все предпосылки для яркого, результативного и насыщенного событиями матча.
Теннис. ATP Masters. Торонто (Канада). Финал. Карен Хачанов (Россия, 16) — Бен Шелтон (США, 7)
02:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Хачанов вышел победителем из дуэли со Зверевым, сумев отыграть матчбол у третьей ракетки мира, и впервые за семь лет сыграет в финале «Мастерса». На кону не только престижный титул, но и долгожданное возвращение в топ-10 вкупе со званием первой ракетки России.
Шелтон впервые в карьере вышел в финал «Мастерса», выбив двух подряд соперников из топ-10 — де Минора и Фрица. Их единственная на данный момент встреча прошла этой весной в Индиан-Уэллсе — тогда победу одержал американец (6:3, 7:5). Но за прошедшие четыре месяца Карен проделал колоссальную работу над собой, а долгожданная победа над Зверевым еще больше придаст ему уверенности в собственных силах.
Финал обещает быть напряженным и зрелищным, с отличным шансом для Хачанова взять реванш и вписать свое имя в историю турнира. Для россиянина это самый важный матч в карьере со времен олимпийского финала в Токио.