Хачанов проиграл американцу в финале «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов не смог завоевать титул на престижном турнире серии «Мастерс» в Торонто.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В финале 16-я ракетка мира Хачанов встречался с представителем США Беном Шелтоном, который занимает 7-е место в мировом рейтинге. Россиянин уступил 22-летнему Шелтону в трех сетах со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7). Спортсмены провели на корте 2 часа 47 минут. Для Шелтона титул на турнире серии «Мастерс» стал первым в карьере. Всего на его счету три победы под эгидой АТР.

Хачанов установил уникальный рекорд ATP. Он вышел в финал турнира серии «Мастерс» спустя 6 лет и 276 дней. Этот перерыв стал самым долгим между выходами в финал на соревнованиях такого уровня. Первый финал россиянина состоялся в Париже в 2018 году. Тогда в решающем матче он обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.

В live-рейтинге АТР Хачанов уже обошел Даниила Медведева и занял 12-е место. Шелтон поднялся на одну позицию и теперь располагается на 6-м месте.

29-летний Хачанов сразу после Торонто отправится в Цинциннати, где пройдет еще один «Мастерс». Он завершится 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $9,1 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

