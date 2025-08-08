Хачанов проиграл американцу в финале «Мастерса» в Торонто

В финале 16-я ракетка мира Хачанов встречался с представителем США Беном Шелтоном, который занимает 7-е место в мировом рейтинге. Россиянин уступил 22-летнему Шелтону в трех сетах со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7). Спортсмены провели на корте 2 часа 47 минут. Для Шелтона титул на турнире серии «Мастерс» стал первым в карьере. Всего на его счету три победы под эгидой АТР.