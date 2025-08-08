Ричмонд
Хачанов после финала в Торонто обошел Медведева в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 4 позиции и теперь занимает 12-е место в мировом рейтинге. Первой ракеткой России по-прежнему остается Андрей Рублев, он располагается на 11-м месте в рейтинге АТР.

Другой россиянин Даниил Медведев потерял одну строчку и теперь располагается на 15-м месте в мировом рейтинге.

Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает испанец Карлос Алькарас. На третьем месте располагается полуфиналист «Мастерса» в Торонто Александр Зверев из Германии.

Напомним, Карен Хачанов дошел до финала турнира серии «Мастерс» в Торонто. 29-летний спортсмен не смог завоевать титул. В решающем матче он уступил 22-летнему американцу Бену Шелтону в трех сетах со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7). Для Шелтона титул на турнире серии «Мастерс» стал первым в карьере. Он обошел в обновленной рейтинге 24-кратного победителя турниров Большого шлема серба Новака Джоковича и занимает 6-е место.

Хачанов сразу после Торонто отправится в Цинциннати, где пройдет еще один «Мастерс». Также в Цинциннати сыграют Медведев, Рублев и Сафиуллин. Он завершится 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $9,1 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.


