Медведев объяснил вылет с «Мастерса» плохой физической формой

«Мне очень жарко. Физика выходит сильно на первый план. Пока я не до конца устал, матч был близкий, равный. Я понимал, что делаю на корте. Когда я устал, уже не мог на приёме реагировать на его подачи. Соответственно, начинал розыгрыш в позиции защищающегося. А двигаться уже не мог», — сказал Медведев в интервью «Больше!».