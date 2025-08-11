Ричмонд
Медведев объяснил вылет с «Мастерса» плохой физической формой

Накануне российский теннисист Даниил Медведев на старте «Мастерса» в Цинциннати уступил 85-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону со счётом 7:6 (7:0), 4:6, 1:6.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мне очень жарко. Физика выходит сильно на первый план. Пока я не до конца устал, матч был близкий, равный. Я понимал, что делаю на корте. Когда я устал, уже не мог на приёме реагировать на его подачи. Соответственно, начинал розыгрыш в позиции защищающегося. А двигаться уже не мог», — сказал Медведев в интервью «Больше!».

В последних четырех матчах 29-летний Медведев потерпел три поражения.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет 9,1 миллиона долларов. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Фрэнсис Тиафо (7:6, 6:2).

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше