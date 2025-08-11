Медведев объяснил вылет с «Мастерса» плохой физической формой

«Мне очень жарко. Физика выходит сильно на первый план. Пока я не до конца устал, матч был близкий, равный. Я понимал, что делаю на корте. Когда я устал, уже не мог на приёме реагировать на его подачи. Соответственно, начинал розыгрыш в позиции защищающегося. А двигаться уже не мог», — сказал Медведев в интервью «Больше!».
В последних четырех матчах 29-летний Медведев потерпел три поражения.
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет 9,1 миллиона долларов. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Фрэнсис Тиафо (7:6, 6:2).