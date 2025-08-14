5 звезд, которые не стесняются растяжек, морщин и целлюлита

Несмотря на то что Крисси модель, ее блог мало похож на модельный — в классическом представлении. И когда родился ее третий ребенок, она откровенно продемонстрировала свое тело после родов. Тейген писала о растяжках, складках и лишних килограммах как о чем-то прекрасном. «Эти фиолетовые растяжки и странные бока — я такая другая, но все еще идеальная», — подписала она одно из своих фото.