5 звезд, которые не стесняются растяжек, морщин и целлюлита

В современном мире жестких стандартов женщинам ставят непосильно высокую планку. И за любым отклонением от идеала вроде морщинок или растяжек тянется шлейф критики. Но некоторые знаменитости смело бросают вызов такой «норме», показывая публике настоящие женские тела со всеми несовершенствами. В этой статье собрали истории пяти известных женщин, которые выбрали любовь к себе вместо шаблонов — и вдохновляют своих поклонниц по всему миру.
Крисси Тейген — растяжки после родов крупным планом
Несмотря на то что Крисси модель, ее блог мало похож на модельный — в классическом представлении. И когда родился ее третий ребенок, она откровенно продемонстрировала свое тело после родов. Тейген писала о растяжках, складках и лишних килограммах как о чем-то прекрасном. «Эти фиолетовые растяжки и странные бока — я такая другая, но все еще идеальная», — подписала она одно из своих фото.
Комплексы ее, определенно, боялись. Уже через несколько недель после рождения дочери Крисси стала выходить в свет в смелых нарядах. Короткие топы и прозрачные ткани ничуть не скрывали ее изменившегося тела, но модель это ничуть не волновало. Она будто говорила «эй, смотрите на меня, так выглядит живая женщина, которая родила».
Фото и видео Крисси собрали тысячи комментариев. Женщины со всего мира восхищались ее смелостью и благодарили модель за поддержку. «Теперь я вижу, что со мной все в порядке», «Спасибо, что не боишься за всех нас» — писали под ее постами.
Блейк Лайвли — любовь к своим несовершенствам
37-летняя актриса совершенно не стесняется своего тела и первых возрастных изменений. Она смело показывает миру мимические морщинки и косметический целлюлит, как бы говоря — это нормально. Блейк уверена, что такие маленькие несовершенства украшают тело, а искусственная идеальность только портит.
А будучи беременной Лайвли заявила, что «быть не в форме после родов — это нормально». По словам актрисы, женщины имеют право восстанавливаться в комфортном темпе, а их фигуры прекрасны на любом этапе. «Вы принесли в этот мир целую жизнь, это уже чудо — не нужно требовать от себя еще больше», — заметила она.
При этом Блейк вовсе не пропагандирует что-то нездоровое: она правильно питается и занимается спортом. Ее ключевой посыл в том, что красивое тело — здоровое тело, без перегибов и тонны фильтров.
Эшли Грэм — модель плюс-сайз и активистка бодипозитива
Эшли — обладательница выдающихся форм, которая пропагандирует абсолютную любовь к своему телу. В отличие от большинства моделей ее сегмента, Грэм не злоупотребляет фильтрами. В ее блоге — тело без прикрас, с акцентом на естественные изъяны. Кроме того, Эшли буквально просить модные издания не ретушировать ее фото.
На публике модель смело демонстрирует свою фигуру в полупрозрачных платьях и нижнем белье. В каждом ее фото или ролике — искренняя любовь к себе. Но Эшли делает не только это: она поднимает смелые темы и делает важные вещи. Так она открыто затрагивает табу вроде послеродовых проблем. А еще создала удобное и красивое нижнее белье специально женщин плюс-сайз.
Кстати, акцент на пышности вовсе не мешает Эшли регулярно заниматься спортом. Она показывает своим примером, что тренировки нужны и доступны всем, независимо от веса и фигуры. Образ жизни модели давно сделал ее иконой бодипозитива, в 2023-м году она даже получила статус самой сексуальной женщины в мире. А журнал Maxim назвал ее «королевой форм».
Келли Брук — пышные формы как символ красоты
Образ жизни Келли — ода любви к своему телу. Актриса и фотомодель признается, что пышность ее форм прямо пропорциональна ее счастью. Она принципиально не гонится за нормами индустрии и ориентируется только на свое самочувствие и эмоциональное благополучие.
И если многие звезды стремятся похудеть и соответствовать моде, то Келли наоборот поправилась. «Я была худой и это было ужасно — постоянный стресс и недовольство собой», — делилась она в интервью. И подчеркнула, что погоня за цифрами на весах не для нее.
Девушка с удовольствием снимается в нижнем белье и посещает мероприятия в открытых платьях. А также смело выкладывает «живые» фото и ролики без фильтров. По ее словам, раньше она переживала за каждую складочку и упорно «худела» себя в кадре. Но сейчас Эшли открыла более здоровую версию себя — и поняла, что это-то ей и было нужно.
Серена Уильямс — честные фото без ретуши
Знаменитая экс-теннисистка никогда не была обладательницей модельных параметров. И ее тело критикуют так же часто, как восхищаются ее спортивными достижениями. Серена же всегда отвечает просто: «Никто не просит вас любить мое тело, достаточно того, что оно нравится мне».
Тело титулованной спортсменки бывает разным: по-женски пышным, спортивным с рельефными мышцами, с нюансами и лишними килограммами после родов. Но Серена всегда без комплексов выкладывает фото в летящих полупрозрачных платьях, купальниках и белье. А также транслирует видео с тренировок, прогулок и семейных поездок. Экс-теннисистка показывает, что может быть любой — и это все она.
«Мне нравится принимать каждую новую версию своего тела», — как-то писала Уильямс в своем блоге. Она также подчеркивала, что важно любить себя независимо от формы. «Кто-то всегда будет чем-то недоволен, но если вы довольны собой — это меняет все», — веско заметила Серена.
Эти женщины не просто открыто выступают против моды на идеализацию тел. Они формируют более свободные представления о женской красоте и показывают — быть нестандартной не преступление. А их самопрезентация, слова и действия — про честность с собой и окружающими. Они и их тела говорят: люби себя, принимай себя и не гонись за одобрением со стороны. Важнее всего здоровье и психологический комфорт, а не удовлетворение общества.