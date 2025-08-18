Ричмонд
Швентек вслед за Соболенко отобралась на Итоговый турнир WTA

Польская теннисистка Ига Швентек второй квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, который пройдет в Саудовской Аравии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA, который пройдет с 1-го по 8 ноября в Эр-Рияде. Соболенко набрала необходимое количество очков после того, как вышла в полуфинал Уимблдона-2025.

С 2024 по 2026 год ﻿Итоговый турнир WTA принимает Эр-Рияд. В 2024 году соревнования прошли с 2-го по 9 ноября. Призовой фонд составил рекордные $15,25 млн. Победительницей турнира стала американка Коко Гауфф, которая обыграла в финале представительницу Китая Чжэн Цинвэнь.

Итоговый турнир WTA — женский профессиональный международный теннисный турнир, который проходит в конце года и является финальным соревнованием для лидеров рейтинга. Турнирные сетки рассчитаны на восемь участниц в одиночном разряде и восемь пар.

